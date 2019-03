Heroïsche Ronaldo bezorgt Juventus onvergetelijke avond

Cristiano Ronaldo heeft Juventus dinsdagavond eigenhandig naar de kwartfinale van de Champions League geloodst. De grootmacht uit de Serie A stond aan de rand van de afgrond, na de eerdere 2-0 nederlaag tegen Atlético Madrid, maar leverde voor eigen publiek een krachttoer: 3-0. Ronaldo nam alle doelpunten voor zijn rekening. De Portugees scoorde met twee kopballen en een door Björn Kuipers toegekende penalty, waardoor er geen verlenging aan te pas hoefde te komen en Juventus de kokers ingaat tijdens de loting van vrijdag.

Voorafgaand aan de wedstrijd had Ronaldo al zijn vrienden en familieleden opgebeld, zo verzekerde Sky Italia: de aanvaller van Juventus voelde aan alles dat het een bijzondere avond zou worden. Om een comeback te realiseren kon een vroeg doelpunt van groot belang zijn en dus zocht de thuisploeg direct de aanval. In de vierde minuut leek het al 1-0 te worden, maar arbiter Kuipers maakte zich impopulair bij Juventus door de treffer af te keuren. Na een corner kwam de bal vlak voor het doel terecht bij Ronaldo, die in de ogen van Kuipers een overtreding op doelman Jan Oblak beging voordat hij ploeggenoot Giorgio Chiellini in staat stelde om raak te schieten.

In het eerste kwartier van de wedstrijd had Juventus liefst 71 procent balbezit, maar dat overwicht leidde afgezien van de afgekeurde goal niet tot schoten op doel. Bij Atlético was alles erop gericht om het spel van Juventus te ontregelen met het bekende fysieke voetbal. Het lukte 26 minuten lang, maar daarna bracht Ronaldo de spanning volledig terug in het tweeluik. Federico Bernardeschi bracht een bal richting de tweede paal, waar Ronaldo hoger sprong dan Juanfran en zijn tweede Champions League-doelpunt van het seizoen binnenknikte. Onder aanvoering van het uitzinnige publiek zocht Juventus direct naar het tweede doelpunt.

Een gewaagde omhaal van Bernardeschi, een nieuwe kopbal van Ronaldo en een door Oblak gepareerde kopstoot van Chiellini waren voor rust de gevaarlijkste momenten. Juventus kon terugkijken op een sterke eerste helft; Atlético kwam er nauwelijks aan te pas, tot een gevaarlijke kopbal van Álvaro Morata in de tweede minuut van de blessuretijd. In de tweede helft duurde het niet lang voordat Juventus de achterstand volledig had weggepoetst. Opnieuw scoorde de gastheer uit een kopbal van Ronaldo: na de voorzet van João Cancelo leek Oblak de inzet van de aanvaller op prachtige wijze te keren, maar de bal was voor zijn redding over de lijn gegaan.

Het horloge van Kuipers trilde en dus werd Juventus prettig verrast met de 2-0. De Oude Dame had al het momentum in handen en was het meest nadrukkelijk op zoek naar een beslissing binnen de reguliere speeltijd. Maar gaandeweg het tweede bedrijf werd Atlético brutaler en vloeiden de krachten weg bij Juventus. De ploeg van Massimiliano Allegri was in het laatste kwart van de wedstrijd lang niet meer zo dominant als daarvoor. Het leidde ertoe dat de bezoekers een paar keer in de buurt van het doel kwamen, zonder echt dreigend te worden. Negen minuten voor tijd was er juist een enorme kans aan de overzijde, toen de doorgebroken Moise Kean net voorlangs volleerde.

Juist in die fase, in de laatste tien minuten van de wedstrijd, werd Juventus wat sterker. En vijf minuten voor tijd kreeg Ronaldo de uitgelezen kans om zijn hattrick te voltooien, een verlenging te voorkomen en Juventus naar de kwartfinale van de Champions League te schieten. Kuipers kende een strafschop toe aan de thuisploeg, na een domme overtreding van Ángel Correa op Bernardeschi, en Ronaldo legde aan vanaf elf meter. Hij schoot snoeihard raak in de linkerhoek: 3-0. Juventus speelde de wedstrijd daarna uit en de grote droom om de Champions League te winnen, een voorname reden voor het vastleggen van Ronaldo, blijft dus in leven.