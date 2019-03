Man City loopt uit naar monsterzege na ongelukkig moment Bruma

Manchester City heeft dinsdagavond geen genade getoond voor een kansloos Schalke 04. De Engelse topclub won drie weken geleden de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League al met 3-2 in Gelsenkirchen en walste daarna in eigen huis over de Duitsers heen. De ploeg van de in de basis startende Jeffrey Bruma, die zelf met een overtreding de basis legde voor de openingstreffer van de thuisploeg, speelde een verloren wedstrijd en stapte uiteindelijk met een 7-0 nederlaag met het schaamrood op de kaken het veld van het Etihad Stadium af.

Sergio Agüero was in de slotfase van de eerste helft binnen drie minuten goed voor twee doelpunten, maar de Argentijn had eerder in de wedstrijd de score ook al kunnen openen. Na een kwartier spelen bood een goede aanval via Kyle Walker en Raheem Sterling de aanvaller namelijk de kans om uit te halen en hij zag zijn poging op de paal van het doel van Ralf Fährmann eindigen. City zat daarna echter niet bij de pakken neer en wist tegen het einde van het eerste bedrijf het veldoverwicht ook op het scorebord duidelijk te maken.

Een overtreding van Bruma op Bernardo Silva in het strafschopgebied bood Agüero de kans om vanaf de strafschopstip toe te slaan en de spits liet Fährmann met een Panenka kansloos. Die Knappen kregen daarna geen moment de kans om zich van deze tegenslag te herstellen, want binnen vijf minuten stond het 3-0 voor de thuisploeg. Agüero schoot na een hakje van Sterling zijn tweede treffer van de avond in de korte hoek en even later was het Leroy Sané die zijn werkgever met een schuiver opnieuw pijn deed.

City ging in de tweede helft verder waar het gebleven was en Sané tikte na een paar minuten spelen de bal net langs het doel van Fährmann. De Duitser dacht niet veel later alsnog voor zijn tweede goal van de avond te tekenen, maar hij werd door Clément Turpin teruggefloten wegens buitenspel. De Franse arbiter kon een paar minuten daarna echter alsnog naar de middencirkel wijzen toen Sterling een voorzet van Sané binnen schoot en de VAR uitwees dat de Engels international zich niet in een buitenspelpositie bevond.

Josep Guardiola bracht vervolgens Phil Foden en Gabriel Jesus in het veld voor David Silva en Agüero en met de twee jongelingen in de ploeg scoorde City nog driemaal. Een goede voorzet van Sané stelde Bernardo Silva in staat om ook mee te delen in de doelpuntenoogst en twaalf minuten voor tijd leverde de Duits international ook nog zijn derde assist van de wedstrijd. Een steekballetje van Sané was precies op maat voor de doorgelopen Foden, die Fährmann omspeelde en zo de 6-0 voor zijn rekening nam. Het slotakkoord kwam vervolgens met een schot van net buiten de zestien op naam van Gabriel Jesus.