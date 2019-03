Heitinga: ‘Ik kan het niet accepteren dat Ajax zo vertegenwoordigd wordt’

Ajax Onder-19 verloor dinsdag na strafschoppen van Olympique Lyon in de UEFA Youth League, nadat er na negentig minuten spelen een 2-2 stand op het scorebord stond. De Amsterdamse talenten kwamen echter matig voor de dag gedurende de wedstrijd en mochten van geluk spreken dat zij het überhaupt tot een penaltyserie konden laten komen. Trainer John Heitinga was na afloop van de wedstrijd dan ook niet te spreken over de prestaties van zijn ploeg.

“Wij hebben het gedurende negentig minuten gewoon niet goed gedaan en dat is zeer teleurstellend als je zo ver komt in de Youth League, wat toch het mooiste podium is”, blikte hij via de officiële kanalen van zijn club terug op de uitschakeling in de achtste finales. “Je hoopt dat een aantal individuele spelers het verschil kan maken, maar dat is niet gebeurd. Als ploeg hebben we een dikke onvoldoende gescoord.”

Heitinga had graag een ‘bepaalde trots en inzet’ gezien bij zijn spelers, maar moest concluderen dat dit bij veel van zijn pupillen niet het geval was: “Iedereen moet goed nagaan hoe hij zijn eigen wedstrijd heeft gespeeld. Ik heb te veel jongens gezien die een zeer zwak optreden hebben afgeleverd. Je kunt je in de kijker speler op dit podium, maar dat hebben we niet gedaan.”

Ondanks het teleurstellende einde van het avontuur in de ‘mini-Champions League’ is Heitinga toch wel tevreden met het eerdere verloop van het toernooi: “Je bent fysiek, tactisch en op technisch gebied uitgedaagd. Je hebt tegen verschillende landen gespeeld en dat is wat je wilt voor je jeugd. Alleen Ajax op deze manier vertegenwoordigen, dat kan ik niet accepteren.”