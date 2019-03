Courtois staat mogelijk voor snel vertrek bij Real Madrid

Feyenoord heeft te maken met flinke concurrentie als het gaat om de handtekening van Srdan Babic. De centrumverdediger staat onder contract bij Rode Ster Belgrado en wordt ook begeerd door AS Monaco, OGC Nice, Celtic en Besiktas. (HITC Sport)

ADO Den Haag heeft de beste papieren om Milan van Ewijk over te nemen van Excelsior Maassluis. De vleugelverdediger kan aan de slag bij verschillende clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, maar kiest voor de club uit de Hofstad. (Algemeen Dagblad)

De Fransman geeft mogelijk de voorkeur aan Keylor Navas en Real Madrid is bereid om Courtois van de hand te doen als hij wordt gedegradeerd tot reservekeeper.

(The Independent)

Armando Izzo gaat zijn loopbaan vervolgen bij de Italiaanse topclub AS Roma. De centrumverdediger ligt momenteel nog vast bij Torino, maar de clubleiding van de Romeinen gaat snel aankloppen in Turijn om de transfer af te ronden. (Diverse Italiaanse media)

Marios Vrousai gaat deze week de keuze maken of hij interlands gaat spelen voor Griekenland of Albanië. De buitenspeler van Willem II kreeg voor beide landen een uitnodiging voor de beloftenploeg. (Brabants Dagblad)