Ten Hag: ‘De spelers moeten hier hun verantwoordelijkheid in nemen’

Ajax en PEC Zwolle zouden elkaar eigenlijk anderhalve week geleden treffen, maar met het oog op de Champions League-deelname van de Amsterdammers werd dat duel verzet naar woensdagavond. Ajax speelt daardoor deze week drie wedstrijden, aangezien er afgelopen zondag al met 4-0 werd gewonnen van Fortuna Sittard en AZ aankomende zondag de tegenstander is. Trainer Erik ten Hag is zich ervan bewust dat de kans op blessures in deze drukke periode toeneemt, al hij gaat er ook van uit dat zijn ploeg daar mee om weet te gaan.

“De spelers moeten hier hun verantwoordelijkheid in nemen, ze moeten zorgen dat ze iedere wedstrijd klaar zijn om de strijd aan te gaan”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club. “Maar het zijn jonge kerels. Als ze er goed mee omgaan, dan kan dat. Dan is het ook heerlijk om in zo’n reeks te zitten. Ze spelen liever een wedstrijd dan dat ze trainen. Dan kan je in een bepaalde flow terechtkomen. Die moet je niet meer loslaten.”

Ten Hag wisselde Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico afgelopen zondag uit voorzorg en ook Noussair Mazraoui kampt met wat lichte klachten, al zal hij woensdag wel kunnen spelen. Het is echter maar de vraag of de oefenmeester zijn sterkste elf op kan stellen: “Dat is inderdaad te vroeg om te zeggen, er zijn hier en daar wat klachten. Wij spelen een pak wedstrijden, dus dat is ook logisch. We moeten kijken hoe iedereen zich herstelt. Dat moeten we goed managen, dat geldt niet alleen voor deze week, maar eigenlijk het hele seizoen al.”

Ajax treft met PEC een tegenstander die nog niet ‘veilig’ is en Ten Hag verwacht dan ook een zware wedstrijd tegen de ploeg van Jaap Stam: “Ze willen voetballen van achteruit, maar koppelen dat ook aan een ongelooflijk hoge werkethiek en heel veel power op het veld. Ze spelen natuurlijk nog steeds om weg te blijven van de onderste plekken en zullen honderd procent gemotiveerd zijn. Wij zullen topfit moeten zijn om deze tegenstander van ons af te houden.”