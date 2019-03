Villas-Boas duikt op bij Ajax - Fortuna: ‘Loting tegen Ajax zou mooi zijn’

André Villas-Boas was maandag als keynote speaker te gast op een bijeenkomst van de KNVB voor coaches en technisch directeuren. De voormalig trainer van onder meer Chelsea en Tottenham Hotspur vertelde onder meer over de redenen achter het succes van clubs uit zijn thuisland Portugal in internationale toernooien. Een dag later merkt hij tegenover FOX Sports ook op dat het Nederlandse voetbal weer in de lift zit en daar is Villas-Boas blij mee.

Later dit jaar zal het Nederlands elftal in Portugal een gooi doen naar het winnen van de Nations League. De prestaties van Oranje zijn sterk verbeterd ten opzichte van de afgelopen jaren. "Het mondiale voetbal heeft de beste teams nodig op een WK. Landen als Nederland, Italië, Duitsland, Portugal en Brazilië zijn nodig om het voetbal op hoog niveau te houden", vindt de momenteel clubloze AVB. "Hoewel het WK in Rusland beter was georganiseerd dan elk ander WK, was het niveau armzalig. Wat we nodig hebben, is dat de toplanden het tegen elkaar opnemen, zoals vroeger."

Op clubniveau houdt Ajax de eer van Nederland dit seizoen hoog. De ploeg van Erik ten Hag heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League en weet vrijdag wie de tegenstander wordt in die ronde. Velen zien Porto, de club waar Villas-Boas een verleden bij heeft als trainer, als ideale opponent. Zelf vindt hij het 'moeilijk te zeggen' of Porto inderdaad de beste tegenstander zou zijn voor Ajax. "Het is heel moeilijk om in het stadion van Porto te spelen. Het zijn twee grote, historische clubs. Het zou dus een mooie, historische confrontatie zijn tussen twee grote Europese clubs", weet hij.

"Ik ben natuurlijk een Porto-fan, dus dan hoop ik dat Porto wint. Maar het is leuker om Ajax te treffen dan de ploegen met het grote geld in de Champions League", vindt de 41-jarige oefenmeester, die in 2017 voor het laatst werkzaam was bij Shanghai SIPG. Het winnen van de Champions League wordt 'erg moeilijk' voor Ajax. "Je zou dan dromen van een uitzondering, zoals het verslaan van Real Madrid was. Die ploeg dominerde de laatste jaren in de Champions League. Je kunt er pas van dromen als je in de halve finale staat. Soms zijn er wel verrassingen in de Champions League, maar er zijn nog genoeg grootmachten over. Denk aan Barcelona, Atlético Madrid en Bayern München."

Omdat Villas-Boas in Nederland was, besloot hij zondag naar de wedstrijd tussen Ajax en Fortuna Sittard (4-0) te gaan in de Johan Cruijff ArenA. Zijn aandacht ging in het bijzonder uit naar twee spelers: Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Villas-Boas hoopt dat de talenten hun belofte zullen waarmaken. "Zij zijn de spelers over wie iedereen het heeft. Spelers van 21 en 19 jaar die er al heel volwassen uitzien, net zoals we dat vroeger vaak gezien hebben. Hopelijk is dit ook een voorbode voor wat de toekomst gaat brengen."