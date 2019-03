Opsteker voor PSG in eigen competitie na pijnlijke uitschakeling in Europa

Paris Saint-Germain heeft zich met een ruime zege weten te herstellen van de veelbesproken eliminatie in de Champions League. De koploper van de Ligue 1 was dinsdagavond veel te sterk voor Dijon en boekte de zesde competitiezege op rij: 0-4. Marquinhos, Kylian Mbappé en Ángel Di María namen de doelpunten voor hun rekening. PSG stevent in rap tempo af op de Franse landstitel: de ploeg heeft zeventien punten voorsprong op nummer twee Lille én heeft een duel tegoed.

Het was een onrustige week voor PSG, na de uitschakeling in de Champions League door Manchester United. Zo werd de training van zondag verplaatst van het trainingscomplex naar het Parc des Princes om boze supporters en de ultra’s te ontlopen. PSG moest het nog altijd stellen zonder de geblesseerde Neymar, terwijl ook Julian Draxler en Edinson Cavani ontbraken met blessureleed. Gianluigi Buffon en Thilo Kehrer, die allebei een basisplek hadden tegen Manchester United, maakten plaats voor Alphonse Aréola en Thomas Meunier.

Het werd al gauw duidelijk dat Dijon niet kon profiteren van de problemen bij PSG. In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht voor de bezoekers, die met 0-2 leidden bij rust. Het team van Thomas Tuchel schoot weliswaar slechts drie keer op doel, maar was klinisch in de afronding. In de zevende minuut stond Marquinhos vrij na een indraaiende corner van Di María en kopte hij knap raak vanuit een moeilijke hoek. Vijf minuten voor rust verdubbelde Mbappé de marge na goed voorbereidend werk van Di María en Layvin Kurzawa.

De uitblinkende Di María deed in de vijftigste minuut zelf ook een duit in het zakje. De Argentijn legde aan voor een vrije trap vanaf een meter of twintig en krulde met het linkerbeen raak via de binnenkant van de paal: 0-3. De voorsprong van PSG kwam daarna zelden meer in gevaar. Men kreeg nog kansen om de marge uit te breiden, maar Mbappé schoot dertien minuten voor tijd net over en trof even daarna de paal. Daardoor leek het bij 0-3 te blijven, totdat invaller Eric Maxim Choupo-Moting in de blessuretijd de eindstand bepaalde.