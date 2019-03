Avontuur Ajax in Youth League voorbij na verloren penaltyserie

Het avontuur voor Ajax in de Youth League zit erop. De Amsterdammers speelden in de reguliere speeltijd met 2-2 gelijk tegen Olympique Lyon, maar trokken in de strafschoppenserie aan het kortste eind. Dylan Hoogerwerf miste uiteindelijk de achtste strafschop, waardoor de thuisploeg de penaltyserie met 6-5 wist te winnen.

Ajax bereikte de achtste finales van de Youth League door als groepswinnaar te eindigen in een poule met Benfica, Bayern München en AEK Athene. Olympique Lyon eindigde in een groep met TSG 1899 Hoffenheim, Manchester City en Shakhtar Donetsk als tweede, achter de Duitse formatie. Vervolgens werd in de play-offs afgerekend met het Tsjechische Sigma Olomouc: 0-2. Op het trainingscomplex van Olympique Lyon, gelegen in het oosten van de Franse stad, ging de thuisploeg sterk van start.

Waar Olympique Lyon het eerste gevaar stichtte in het strafschopgebied van Ajax, waren het de Amsterdammers die na zeven minuten spelen op voorsprong kwamen. Anass Salah-Eddine stuurde Ché Nunnely met een fraaie steekpass de diepte in, waarna de vleugelaanvaller met een afgemeten voorzet Brian Brobbey wist te vinden. De zeventienjarige spits was er tussen enkele Franse verdedigers in als de kippen bij om de openingstreffer tegen de touwen te werken. Olympique Lyon liet zich niet uit het veld slaan door de tegentreffer en zocht direct weer de aanval.

Nadat Ryan Cherki nog een kans had laten liggen, was het na negentien minuten spelen wel raak voor de thuisploeg. Ajax-doelman Issam El Maach keerde nog een inzet van Cherki, maar was kansloos op de rebound van Lenny Pintor. Olympique Lyon werd gaandeweg de eerste helft steeds sterker, met name via Cherki. De pas vijftienjarige aanvallende middenvelder vormde een constante plaag voor de Amsterdamse defensie en zag El Maach in de eerste helft nog een treffer van hem voorkomen. Ook Pintor was voor rust nog gevaarlijk, maar zijn poging werd onschadelijk gemaakt door Serginho Dest.

In de tweede helft was de eerste mogelijkheid voor Dest, maar bleef Lyon het beste van het spel houden. El Maach wist in eerste instantie nog Pintor van scoren af te houden. Tien minuten na rust was de sluitpost echter kansloos na een wonderbaarlijke inzet van Hamza Rafia. De middenvelder pikte de bal rond de middencirkel op na balverlies van Enric Llansana, twijfelde vervolgens niet en schoot het leer van zeer grote afstand over El Maach via de paal binnen. Rafia was niet veel later opnieuw zeer gevaarlijk met een vrije trap, terwijl ook Cherki dicht bij de 3-1 was.

Een kwartier voor tijd kreeg Pintor de kans om het duel in het slot te gooien, maar zijn poging ging naast het doel van El Maach. Ajax mocht daardoor blijven hopen op een ontsnapping in Lyon en kreeg nog een mogelijkheid via Naci Ünüvar. Nadat Ajax in de slotminuten ook nog eens met tien man kwam te staan wegens een rode kaart voor Liam van Gelderen, leek het Europese avontuur voor de Amsterdammers erop te zitten. In blessuretijd kwamen de bezoekers toch nog op gelijke hoogte. Nunnely verlengde een lange bal, waarna Brobbey Lyon-doelman Malcolm Barcola verschalkte: 2-2.

Na de reguliere negentig minuten spelen, werden er direct strafschoppen genomen. Maxence

Caqueret begon de penaltyserie met een treffer, waarna Dest vanaf elf meter de lat raakte. El Maach voorkwam vervolgens dat Lyon een ruimere voorsprong nam en keerde de inzet van Pierre Kalulu. Kenneth Taylor bracht Ajax op gelijke hoogte, waarna Pintor de bal over schoot. Brobbey bracht Ajax daarna voor het eerst op voorsprong in de strafschoppenreeks. Florent Da Silva, Jurriën Timber en Titouan Thomas schoten vervolgens allemaal raak, waardoor Ajax de kans op de overwinning kreeg. Nunnely faalde echter en zag Théo Ndicka Matam daarna wel scoren. Na rake strafschoppen van Ünüvar, Melvin Bard, Sven Botman en Thomas Oualembo miste Dylan Hoogerwerf, waardoor Olympique Lyon zich plaatst voor de kwartfinale van de Youth League.