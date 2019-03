'Man van 89 miljoen' bovenaan verlanglijstje United

Indien Massimiliano Allegri vertrekt als trainer van Juventus, is Didier Deschamps de voornaamste kandidaat om hem op te volgen. De huidige bondscoach van Frankrijk krijgt van de clubleiding de voorkeur boven Antonio Conte. (FOX Sports)

De terugkeer van Zin├ędine Zidane bij Real Madrid betekent slecht nieuws voor Dani Ceballos. De middenvelder kwam onder de Fransman nauwelijks in de plannen voor en kreeg dit seizoen juist de nodige speelminuten. (Marca)

Het is daarentegen niet aannemelijk dateen poging gaan wagen om Philippe Coutinho over te nemen van Barcelona.

(The Independent)