‘Ik zou bij Real aankloppen en Alexis Sánchez ruilen voor Gareth Bale’

Ryan Giggs en Ray Parlour hebben er alle vertrouwen in dat het goedkomt met Gareth Bale. De aanvaller van Real Madrid is niet geliefd bij de fans in het Santiago Bernabéu en na de rentree van Zinédine Zidane in de Spaanse hoofdstad staan er nog meer vraagtekens achter de naam van Bale. Bondscoach Giggs heeft hem echter gewoon opgenomen in de selectie van Wales. "Hij zal niet de laatste speler zijn die bekritiseerd wordt", tekent the Sun op uit de mond van Giggs.

Giggs maakte dinsdag zijn selectie bekend en ging ook in op de situatie van zijn sterspeler bij Real Madrid. "Ik heb bij Manchester United gespeeld en je moet openstaan voor kritiek als je bij een grote club zit. Hij is een goede speler bij Real Madrid en Wales. Gareth kan iedereen naar een hoger niveau helpen. Het is een ervaren speler met veel kwaliteiten. Als hij voor Wales speelt, geeft hij honderd procent en presteert hij goed. Ik verwacht geen verandering."

Parlour ziet een mooie oplossing voor Bale en Alexis Sánchez. "Hij was briljant bij Arsenal. Alexis was een speler, voor wie je betaalde om hem te zien spelen. Ik dacht dat hij het team van Manchester United beter zou maken, maar dat is hem niet gelukt. Ik zou bij Real aankloppen en Sánchez ruilen voor Bale. Ze zullen ongeveer hetzelfde verdienen", concludeert Parlour, voormalig middenvelder van onder meer Arsenal, Middlesbrough en Engeland, in gesprek met talkSPORT.

Bale en Sánchez liggen nog een tijdje vast bij hun huidige werkgevers. Zowel de 29-jarige Welshman als de dertigjarige Chileen heeft nog een contract tot de zomer van 2022. Bale is bezig aan een teleurstellend seizoen bij Real. De aanvaller werd in LaLiga al dertien keer naar de kant gehaald in de 21 wedstrijden die hij mee mocht spelen. In de Spaanse competitie wist hij zeven keer tot scoren te komen. Sánchez heeft het op zijn beurt lastig bij Manchester United. De aanvaller wist slechts een keer tot scoren te komen in de Premier League en herstelt momenteel van een blessure.