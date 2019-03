Gosens trekt aandacht van Italiaanse topclubs

Celtic is bereid zes miljoen euro te betalen voor Tomas Kalas, verdediger van Chelsea. De Schotse club ziet in stopper Srdjan Babic van Rode Ster Belgrado een alternatief. (Daily Star)

Napoli en AC Milan houden de Duitse vleugelverdediger, die eerder voor Heracles Almelo, Vitesse en FC Dordrecht speelde, in de gaten.

Eusebio Di Francesco werd onlangs de laan uitgestuurd bij AS Roma, maar zit waarschijnlijk niet lang zonder werk. De oefenmeester is de voornaamste kandidaat om Stefano Pioli na dit seizoen op te volgen bij Fiorentina. (Corriere dello Sport)

Barcelona nam Jean-Clair Todibo in januari over van Toulouse, maar acht hem nog niet klaar voor het eerste elftal. De Catalanen overwegen om de verdediger komende zomer op huurbasis te laten vertrekken. (Sport)