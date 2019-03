Feyenoord meldt principeakkoord met Kökcü over nieuw contract

Feyenoord heeft met Orkun Kökcü een principeakkoord bereikt over een nieuw contract, zo maakt de club via de officiële kanalen wereldkundig. De huidige verbintenis van de achttienjarige middenvelder loopt nog tot medio 2020, maar hij ligt nu drie jaar langer vast bij de Rotterdammers. Het hing al een tijdje in de lucht dat Kökcü zijn handtekening zou gaan zetten onder een nieuw contract bij Feyenoord.

Kökcü werd afgelopen zomer door trainer Giovanni van Bronckhorst definitief bij de eerste selectie gehaald. In december 2018 maakte de aanvallend ingestelde middenvelder zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij tegen FC Emmen direct van zich deed spreken met een doelpunt en een assist. Tot dusver speelde hij zeven wedstrijden in het eerste elftal van de Rotterdammers en afgelopen zondag was hij tevens trefzeker tegen Vitesse.

"Dat ik nog geen twee jaar nadat ik hier mijn eerste profcontract heb getekend alweer mijn handtekening mag zetten onder een nieuw contract maakt mij ongelooflijk trots. Met de ontwikkeling die ik dit jaar heb doorgemaakt, heb ik dit af kunnen dwingen. Het motiveert mij alleen maar nog meer om de volgende stappen te zetten. Ik heb uitgebreid met de club gesproken over de plannen met mij en voel het vertrouwen dat ik hier bij Feyenoord de komende jaren kan uitgroeien tot een vaste waarde", vertelt Kökcü op de website van Feyenoord.

Zijn ontwikkeling bleef in het buitenland niet onopgemerkt en Kökcü werd de afgelopen tijd meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord, mede vanwege zijn tot 2020 lopende contract. Besiktas zou nadrukkelijk geïnteresseerd zijn geweest in de diensten van de middenvelder, maar hij heeft nu dus voorlopig zijn nabije toekomst aan Feyenoord verbonden. Martin van Geel, technisch directeur in De Kuip, toont zich content met de contractverlenging van Kökcü.

"Orkun heeft alles wat een moderne creatieve middenvelder nodig heeft en daarmee de potentie om hier de komende jaren ontzettend belangrijk te worden. Bovendien is hij tweebenig, wat hem nóg completer maakt. Naast al zijn voetballende kwaliteiten beschikt hij ook over de juiste mentaliteit om die potentie waar te maken. Hier gaan we veel plezier aan beleven", zo laat Van Geel weten. Kökcü speelde voor Stormvogels en FC Groningen, alvorens hij in 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord terechtkwam.