Falcao (33) onthult ambitie om te floreren in andere topsport na loopbaan

Falcao nadert het einde van zijn loopbaan. De 33-jarige aanvaller van AS Monaco, in het verleden werkzaam bij River Plate, FC Porto, Atlético Madrid, Manchester United en Chelsea, denkt regelmatig na over zijn carrière na het voetbal. De Colombiaan wil na het beëindigen van zijn voetballoopbaan aan de slag in het honkbal.

“Ik denk dat ik een carrière als professioneel honkballer ga beginnen als mijn loopbaan voorbij is”, zegt de veteraan in een interview met France Football. “Ik wil Michael Jordan achterna, ook al heeft hij het niet gered in de Major League (hoogste professionele honkbalniveau in Noord-Amerika, red.)”, doelt de aanvaller op het feit dat de basketballegende eveneens een poging waagde in het honkbal.

“Ik wil de eerste persoon ooit zijn die de ene sport inruilt voor de andere, maar wel op het hoogste niveau actief blijft. Het wordt een hele uitdaging”, aldus Falcao, die in zijn jeugd op hoog niveau honkbal speelde. “Honkbal is een ideale sport, gezien de bewegingen die gemaakt moeten worden en de manier van denken. Ook moet je erg gedisciplineerd zijn om te kunnen presteren."

“In het voetbal beweegt de bal minder snel, dus het is makkelijker om met die snelheden om te gaan als je de snelheid van het honkbal hebt meegemaakt, zoals ik. Het is een sport waar ik erg veel van houd. Ik praat er vaak met mijn vrouw over om het op te pakken”, aldus Falcao, die momenteel nog tot de zomer van 2020 vastligt bij de Monegasken.