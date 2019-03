Ajax hoeft niet te rekenen op tegentreffers en ruikt doelpuntenrecord

Ajax ontvangt woensdag in eigen huis PEC Zwolle. De Amsterdammers zouden het in eerste instantie op zaterdag 2 maart opnemen tegen de Blauwvingers, maar de KNVB heeft het duel vanwege het Champions League-duel van Ajax op dinsdag 5 maart met Real Madrid verplaatst. Opta blikt vooruit op de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, die woensdag om 18.30 uur begint.

O Ajax is ongeslagen in thuiswedstrijden tegen PEC Zwolle in de Eredivisie (zestien keer gewonnen, twee remises) en kreeg in de laatste negen thuisduels met de Zwollenaren in totaal twee treffers tegen.

O De laatste keer dat PEC Zwolle een officieel duel met Ajax wist te winnen was op 3 augustus 2014 (1-0 in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal).

O Ajax scoorde minimaal vier keer in de laatste zes competitieduels in eigen huis, iets dat pas één keer eerder is voorgekomen in de Eredivisie (Ajax in 1966/67 ook zes op rij); nog nooit maakte een ploeg minstens vier goals in zeven opeenvolgende thuiswedstrijden.

O Ajax scoorde deze eeuw alleen in 2009/10 (155 keer) vaker in een seizoen in alle competities dan in het huidige seizoen (132 keer, gelijk met 2006/07).

O Klaas-Jan Huntelaar maakte in zijn laatste drie Eredivisie-ontmoetingen met PEC Zwolle steeds de openingsgoal voor Ajax en was in die drie duels in totaal vier keer trefzeker.

O Hakim Ziyech, die in de Eredivisie het vaakst tegen PEC Zwolle scoorde (zes keer), maakt Ajax bij een goal of assist de eerste club met twee spelers met minimaal 25 Eredivisiegoals of -assists (Dusan Tadic nu 26) sinds PSV in 2014/15 (Luuk de Jong & Memphis Depay).

O PEC Zwolle kwam niet tot scoren in de laatste drie Eredivisiewedstrijden en kan voor het eerst sinds september 2003 een reeks van vier neerzetten in competitieverband.

O Alleen De Graafschap (zeven) en NAC (zeven) kwamen dit Eredivisieseizoen minder vaak tot scoren in uitduels dan PEC Zwolle (negen), maar de Blauwvingers incasseerden op PSV na (negen) ook de minste treffers buitenshuis (veertien, met Ajax).

O Jaap Stam kwam als speler acht keer in actie tegen Ajax in de Eredivisie en wist de Amsterdammers vier keer te verslaan (twee remises, twee nederlagen), in dienst van PEC Zwolle speelde hij niet tegen Ajax in de Eredivisie.

O Lennart Thy was in zijn eerste twee Eredivisieduels voor PEC Zwolle betrokken bij elf doelpogingen (zes schoten, vijf kansen gecreëerd), maar was in zijn laatste vijf Eredivisiewedstrijden enkel goed voor zes schoten.