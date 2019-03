Feyenoord lijkt toptalent Orkun Kökcü langer te gaan binden

Orkun Kökcü lijkt zijn contract bij Feyenoord te gaan verlengen, zo meldt Voetbal International. De talentvolle middenvelder werd eerder dit seizoen nog in verband gebracht met diverse clubs uit Europa, maar de Rotterdammers houden hem naar verwachting binnenboord.

Zaakwaarnemer Ali Dursun werd dinsdagochtend gezien bij De Kuip. Samen met de vader van Kökcü verliet de belangenbehartiger het stadion. Het is geen geheim dat Feyenoord graag langer door wil met de achttienjarige middenvelder. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten uit de opleiding en kwam al regelmatig in actie in het eerste elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. De huidige verbintenis van de in Haarlem geboren middenvelder loopt af in de zomer van 2020. Volgens Engelse media wordt hij gevolgd door onder meer Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain.

Kökcü maakte eerder dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord. Tegen FC Emmen kwam hij als invaller binnen de lijnen en was hij met een doelpunt mede verantwoordelijk voor de 1-4 uitzege. Nadien kwam hij diverse keren in actie in de hoofdmacht. Afgelopen zondag begon hij bij afwezigheid van Tonny Vilhena tegen Vitesse (1-1) vanuit de basis. Op aangeven van Robin van Persie opende hij de score.

Oud-speler Pierre van Hooijdonk raakte zondag onder de indruku van Kökcü. “Als ik hem zie spelen als vandaag: goede aannames, alles naar voren willen spelen. Ik las een interview met Van Persie: 'het scannen van situaties', dat deed hij ook constant, altijd aanwezig in de zestien”, aldus Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal. “Ik vind het eigenlijk jammer dat, nu het seizoen eigenlijk gespeeld is voor Feyenoord, we hem nu mogen zien. Ik vond het echt een genot om naar te kijken, ook omdat ik hem niet supergoed ken.”