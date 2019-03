Erik ten Hag twijfelt over zomeraanwinst: ‘Ik denk dat het vrij moeilijk wordt’

Hassane Bandé gaat dit seizoen waarschijnlijk niet meer debuteren voor Ajax. De aanvaller, die afgelopen zomer voor circa acht miljoen euro overkwam van KV Mechelen, is herstellende van een beenbreuk en gescheurde binnenband in zijn enkel. Trainer Erik ten Hag vertelt dat de revalidatie langer duurt dan verwacht.

Bandé raakte in de voorbereiding op het huidige seizoen geblesseerd bij een oefenduel met Anderlecht en verwacht werd dat hij ongeveer een halfjaar uitgeschakeld zou zijn. Een rentree van de aanvaller lijkt echter nog steeds niet aanstaande. “Bandé traint op het veld, maar wel individueel”, laat Ten Hag in gesprek met Ajax Life weten.

“Ik denk dat Hassane dit seizoen moet streven om aansluiting bij de groep te vinden. En hopelijk kan hij nog een aantal wedstrijden spelen, maar of dat realistisch is? Richting het eerste elftal is dat moeilijk in te schatten. Ik denk dat het vrij moeilijk wordt”, besluit de oefenmeester over de aanvaller, die tot de zomer van 2023 getekend heeft in Amsterdam.

Begin januari vertelde Bandé aan de NOS dat hij hoopte snel fit te worden. “Ik doe voorzichtig dingen met de bal, maar kan nog niet voluit schieten. Ik hoop snel weer met de groep mee te mogen doen, maar moet geduld hebben. Ik ben moslim en geloof in God. Hij heeft besloten dat ik deze blessure kreeg. Misschien is het achteraf goed en kom ik na mijn blessure sterker terug.”