PSG vestigt hoop op Raiola in strijd om De Ligt

(The Sun)

Manchester United maakt werk van de komst van Aaron Wan-Bissaka. De Engelse topclub moet snel handelen, want ook Arsenal, Manchester City, Borussia Dortmund en Bayern München azen op de rechtsback van Crystal Palace. (The Sun)

Sampdoria gaat Grégoire Defrel terug naar AS Roma sturen. De gehuurde aanvaller werd onlangs aangehouden nadat hij met alcohol achter het stuur zat en mag nu vanwege het incident vertrekken. (Diverse Italiaanse media)

Zinédine Zidane wil dat Marcelo bij Real Madrid blijft. De linksback wordt vanwege zijn reserverol dit seizoen gelinkt aan Juventus, maar de Franse trainer hoopt dat de leiding van de Spaanse topclub de Braziliaan in huis houdt. (A Bola Brasil)

De spelers van Tottenham Hotspur zijn ervan overtuigd dat Mauricio Pochettino ook volgend seizoen actief is bij de Londenaren. De aanstelling van Zinédine Zidane bij Real Madrid heeft voor zekerheid gezorgd bij de selectie van Tottenham. (Diverse Engelse media)