Nijholt doet beroep op NAC-fans: ‘Zonder hen lukt het niet’

NAC Breda is bezig aan een bijzonder zwak seizoen en degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie dreigt voor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag. Met nog negen competitiewedstrijden voor de boeg, doet middenvelder Gianluca Nijholt een oproep aan de supporters om de laatste vijf thuisduels massaal achter het team te gaan staan.

NAC is de hekkensluiter van de Eredivisie met een achterstand van vijf punten op nummer zeventien De Graafschap. Aanstaande zaterdag komt FC Utrecht op bezoek in het Rat Verlegh Stadion en Nijholt hoopt dat hij en zijn ploeggenoten samen met de supporters voor de ommekeer kunnen zorgen. “Ik verwacht en hoop ook dat het publiek vanaf Utrecht thuis vol achter het elftal gaat staan en ons erdoorheen sleept”, zegt hij tegenover BN DeStem. “Het hoofddoel is De Graafschap inhalen en zeventiende worden. Daar hebben wij het publiek bij nodig, zij moeten erachter gaan staan.”

Nijholt benadrukt dat de NAC-supporters van grote waarde zijn voor de spelersgroep in de strijd tegen degradatie. “Ik wil het nogmaals benadrukken; de supporters zijn echt een boost voor ons. Als zij het op de juiste manier doen, zoals altijd eigenlijk, geeft dat ons extra energie. Daar gaat het team beter door voetballen”, aldus Nijholt, die denkt dat NAC het zonder de steun van de fans niet gaat redden. “Toen ik bij Utrecht mijn debuut maakte, ben ik een aantal keer uitgefloten. Dat is nooit leuk. Hoe ouder ik word, hoe makkelijker ik het naast me neerleg. De druk van het publiek kan door sommige spelers echter als een last ervaren worden, zeker. Daarom vraag ik nogmaals om de steun van ons publiek, we hebben iedereen keihard nodig. Zonder hen lukt het niet. ”

In de komende weken krijgt NAC nog bezoek van FC Utrecht, VVV-Venlo, FC Emmen, Feyenoord en PEC Zwolle. Voor eigen publiek haalden de Bredanaars dit seizoen de meeste punten. “We moeten het thuis doen, dat weten we. Ook al gaat het minder, we hebben de supporters deze periode echt nodig. Ik hoop dat er weer een mooie wisselwerking ontstaat de laatste thuiswedstrijden. Dan gaan we het redden, daar vertrouw ik op.”