‘Real Madrid meldt zich officieel in Londen voor eerste toptransfer’

Real Madrid heeft zich officieel gemeld bij Chelsea voor Eden Hazard, zo melden The Telegraph en Het Laatste Nieuws. De Spaanse topclub bracht maandag naar buiten dat Zinédine Zidane terugkeert bij de Koninklijke en de Franse trainer zou alle ruimte krijgen om de selectie van kwaliteitsinjecties te voorzien. De komst van Hazard geldt als een van de prioriteiten van Zidane.

Real nam afgelopen maand al officieel contact op met de Londenaren om de belangstelling voor de Belgisch international te melden. De aanstelling van Zidane bij Real zou de laatste hoop bij Chelsea om Hazard te behouden hebben weggenomen. 'Onderhandelingen over de prijs werden op de lange baan geschoven, maar de Engelse club weet dat het Real menens is', zo klinkt het.

Hazard ligt nog tot medio 2020 vast bij the Blues, waardoor een verkoop komende zomer tot de mogelijkheden behoort. Chelsea zou een deal van circa 115 miljoen euro verlangen, terwijl Real hoopt op een bedrag van 100 miljoen euro. Hazard heeft in het verleden nooit onder stoelen of banken gestoken dat Real zijn droomclub is. Bovendien is Zidane het jeugdidool van de Belgische aanvaller.

Vanwege de teleurstellende resultaten onder Santiago Solari besloot Real weer in zee te gaan met Zidane, die na afgelopen seizoen nog vertrok bij de grootmacht. Zidane zou volgens diverse media een budget van ruim 350 miljoen euro ter beschikking hebben om nieuwe topspelers te halen. Onder anderen Neymar, Kylian Mbappé en Christian Eriksen worden momenteel gelinkt aan een transfer naar Madrid.