Nummer één positie van Davy Klaassen op loonlijst Werder in het gedrang

Werder Bremen wil ver gaan om Maximilian Eggestein nog jaren voor de club te behouden, zo schrijft BILD dinsdag. Volgens de Duitse krant geniet de 22-jarige middenvelder zeer concrete belangstelling van Borussia Dortmund. De titelkandidaat, die eerder al oriënterende interesse had getoond, zou zelfs een formeel bod hebben uitgebracht.

BILD verzekert dat Werder er achter de schermen alles aan doet om Eggestein niet komende zomer kwijt te raken. Een groot obstakel is namelijk het feit dat de overeenkomst met de middenvelder reeds volgend jaar zomer ten einde loopt en dat een zomerse verkoop voor de hand ligt als beide partijen niet tot een vergelijk over een langere samenwerking komen.

Werder heeft Eggestein naar verluidt een lucratief contractvoorstel gedaan. Als hij zijn jawoord geeft, groeit hij uit tot de grootverdiener van de Noord-Duitse club. Dat is op dit moment recordaankoop Davy Klaassen, die voor 3,5 miljoen euro op de loonlijst staat. Zaakwaarnemer Gunther Neuhaus zou het bestuur van Werder hebben laten weten dat een dergelijke contractverlenging zeker een optie is, zolang er maar sprake is van een transferclausule vanaf bijvoorbeeld medio 2020.

Over de hoogte van een eventuele transferclausule hebben de partijen nog niet gesproken. “Er komen in gesprekken over contracten vele zaken aan de orde”, luidt het summiere commentaar van technisch directeur Frank Baumann. Het is overigens maar de vraag of er voor Eggestein plaats zou zijn op het middenveld van Dortmund, dat al over Axel Witsel, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud en Julian Weigl beschikt. Paris Saint-Germain is een andere club met interesse in de Duits jeugdinternational.