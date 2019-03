‘Barcelona slaat toe en maakt wederom megabedrag over aan Ajax’

Matthijs de Ligt wordt de laatste dagen hevig in verband gebracht met een transfer naar Barcelona. De verdediger van Ajax zou zijn keuze al hebben gemaakt en opteren voor een zomerse overstap naar de huidige koploper van LaLiga. Volgens Catalunya Radio is de Catalaanse topclub bereid diep in de buidel te tasten voor De Ligt.

In februari meldden verschillende Spaanse media dat Ajax een vraagprijs van circa zeventig miljoen euro zou hanteren voor de negentienjarige stopper. Barcelona, dat zich al verzekerde van de handtekening van Frenkie de Jong voor een bedrag van maximaal 86 miljoen euro, zou er niet voor terugdeinzen om wederom veel geld uit te geven voor een jonge Oranje-international.

Catalunya Radio meldt dat Barcelona bereid is zeventig miljoen euro te betalen voor De Ligt, een bedrag waarmee de Amsterdammers dus content mee zouden zijn. Naar verluidt houden familieleden, de Ajax-directie en sponsoren van De Ligt allemaal rekening met een transfer naar Barcelona, ook omdat de verdediger zelf een voorkeur voor de Catalaanse club heeft.

De Ligt werd eerder nadrukkelijk gelinkt aan verschillende Europese grootmachten, zoals Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid en Manchester City. De dertienvoudig A-international ligt nog tot medio 2021 vast in Amsterdam. Tot op heden speelde De Ligt 102 wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, met 10 doelpunten en 5 assists als resultaat.