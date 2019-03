Dusan Tadic ‘leidde terugkeer van idool in’: ‘Hij heeft het geweldig gedaan’

Dusan Tadic had deze maand met een doelpunt en een assist in het tweede achtste finale-duel tussen Real Madrid en Ajax (1-4) in de Champions League een groot aandeel in de eliminatie van de titelverdediger. Hij wist die bewuste dinsdagavond in het Santiago Bernabéu natuurlijk niet dat hij met bijvoorbeeld zijn weergaloze actie voorafgaand aan de 0-2 van David Neres indirect de weg vrijmaakte voor de rentree van Zinédine Zidane op de bank van Real.

Real Madrid maakte maandagavond de terugkeer van Zidane wereldkundig, tot de zomer van 2022. “Ik was vooral blij dat we wonnen en de kwartfinale van de Champions League haalden. En wat daar dan bij komt …”, vertelt Tadic met een knipoog in De Telegraaf. “Ik heb al vaker gezegd dat ik Zidane de beste speler van de wereld vond. Hij was mijn idool.”

“En als coach van Real Madrid heeft hij het met drie gewonnen Champions Leagues op rij natuurlijk ook geweldig gedaan.” De pirouette van Tadic in de thuishaven van Real Madrid ging heel de wereld over, ook omdat Neres de heerlijke aanval van Ajax doeltreffend afrondde. De klassieke Zidane-beweging was volgens de Serviër geen toeval. “Als jonge speler oefen je trucs van je idolen. En dat deed ik ook.”

“Het belangrijkste tijdens Real Madrid - Ajax was dat de passeerbeweging functioneel was. Hoe ouder je wordt, des te meer waarde je daaraan hecht. Vroeger deed ik ook trucjes zonder betekenis.” Tadic wist uiteraard niet dat Zidane nog geen week later het takenpakket van Santiago Solari zou overnemen. Een trainerswissel vermoedde hij wel. “We ontnamen Real Madrid de laatste kans op een prijs, nadat in dezelfde week de Copa del Rey en het kampioenschap waren verspeeld.”