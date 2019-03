Robin van Persie en Jason gaan viraal: ‘Ik kreeg er tranen van in mijn ogen’

Robin van Persie laat tijdens zijn afscheidstournee als voetballer niet alleen op het veld zijn klasse zien. De aanvaller annex aanvoerder van Feyenoord won zondagmiddag bij de opkomst tegen Vitesse (1-1) opnieuw harten door een jongetje op de schouders te nemen. De beelden van Van Persie met de zevenjarige Jason gingen heel de wereld over. Vader Rob wist naar eigen zeggen niet dat zijn zoon met Van Persie het veld op zou komen.

Rob schoot vol op de tribunes toen hij zag hoe Van Persie zijn zoon mee naar de middenstip torste. Hij had thuis de wedstrijd opgenomen, voor het geval Jason als mascotte ook maar een seconde in beeld zou komen. “Nou, ik hoefde niet te wachten totdat ik thuiskwam. De halve wereld begon me berichten te sturen. De foto’s en het filmpje van Jason waren prachtig”, vertelt de trotse vader dinsdag in De Telegraaf.

Jason, een jongetje met een beperking, was voor het eerst van zijn leven in een voetbalstadion. Het was dus maar de vraag hoe hij zou reageren. “Maar Robin deed het fantastisch. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen.” Verzoeken van televisiezenders sloeg hij maandag af. “Maar Robin gaf Jason de dag van zijn leven. Dat mag in de krant...”

Van Persie omschrijft Jason als ‘een lief mannetje’. “Hij keek me aan en wees alleen naar mijn nek. Toen wist ik dat hij op mijn schouders wilde zitten. Prachtig toch? Wij kunnen als voetballers allemaal best een beetje relaxter met deze kids omgaan, vind ik.”