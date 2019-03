Marokko volgt Mohammed Ihattaren ‘al jaren’: ‘Het zal niet eenvoudig worden’

De nog zeer prille loopbaan van Mohammed Ihattaren verloopt crescendo sinds januari. De onlangs zeventien jaar geworden middenvelder maakte zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en mag sindsdien van trainer Mark van Bommel regelmatig aan het grote werk ruiken. Afgelopen zaterdag stond Ihattaren zelfs voor het tweede Eredivisie-duel op rij in de basis en zijn stormachtige ontwikkeling is deze maand met een nieuw contract beloond.

De Marokkaanse bond houdt de verrichtingen van Ihattaren in de gaten. “Dat is een heel interessante speler”, erkent Mark Wotte, bondscoach van het Marokkaanse olympisch elftal dinsdag in De Telegraaf. “Wij volgen hem al een paar jaar. Ik heb bondscoach Hervé Renard ingelicht over het debuut en de basisplaats van Ihattaren bij PSV.”

“Zijn reactie was: ’Het is een fantastisch talent en hij zou zeer welkom zijn, maar het gaat niet eenvoudig worden’.” De Marokkaanse bond scout en benadert voortdurend talentvolle Marokkaanse voetballers in Europa en heeft in Nederland een scout die alle talenten in beeld heeft en contacten onderhoudt met de spelers en hun familie. “In het geval van Ihattaren is het laatste wat ik ervan gehoord heb dat hij heeft aangegeven bij de Nederlandse jeugdploegen te willen blijven en nu geen definitieve beslissing te willen nemen.”

“Als een speler of iemand uit zijn omgeving zoiets aangeeft, gaan we hem niet elke dag bellen”, benadrukt Wotte in het dagblad. “Uiteindelijk moeten jongens er klaar voor zijn om zelf een beslissing te nemen. Totdat we daarover een signaal krijgen, laten we hen met rust.” Ihattaren zag het levenslicht in Nederland, maar heeft Marokkaanse roots. Tal van Marokkaans-Nederlandse voetballers moesten de voorbije jaren de knoop doorhakken over een interlandloopbaan, al dan niet gepaard met kritiek van de buitenwacht.