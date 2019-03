Orkun Kökcü maakt indruk bij Feyenoord: ‘Het kan een probleem zijn’

Orkun Kökcü speelde zondag zijn zesde wedstrijd in de hoofdmacht van Feyenoord. De pas achttienjarige middenvelder verscheen tegen Vitesse (1-1) voor de tweede keer aan het startsignaal van een wedstrijd en nam in GelreDome ook nog eens de treffer van Feyenoord voor zijn rekening. Joop van Daele en John de Wolf hopen dat het talent uit de jeugd basiskracht blijft.

“Hij liet zien dat hij het verdient om de laatste twee maanden van de competitie heel veel te spelen”, zegt De Wolf. De oud-verdediger snapt dat Giovanni van Bronckhorst helemaal niet bezig is met de toekomst van Feyenoord. “Hij wil de derde plek veiligstellen. Maar met Kökcü op het veld wordt Feyenoord bepaald niet minder.” Van Daele omschrijft Van Bronckhorst als een trainer die vrijwel nooit lef toont. “Maar iedereen zal het erover eens zijn dat Kökcü alles in huis heeft om basisspeler van Feyenoord te worden.”

“Niet voor een paar wedstrijden, maar voor de komende jaren. Alleen, er moet wel iemand voor hem sneuvelen en dat kan best een probleem zijn. Maar laat Kökcü alsjeblieft staan”, benadrukt de oud-Feyenoorder dinsdag in het Algemeen Dagblad. Hij is benieuwd wie eventueel de dupe wordt. “Wat doet de trainer, ik ben erg benieuwd.” Terug naar naar het tweede elftal of het hoogste jeugdelftal van trainer Dirk Kuyt is ook een optie. “Maar daar zet hij bijna geen stappen meer'', zegt De Wolf.

“Hij moet nu de kans krijgen in het eerste elftal, dan is hij na de zomer zoveel verder met veel vlieguren in zijn achterzak.'' Van Daele denkt dat ook. Hij wijst naar spelers van de concurrentie. “Kijk hoe ver Sam Lammers en Kaj Sierhuis van PSV en Ajax nu zijn. Eerst in de eerste divisie en nu als huurling bij respectievelijk sc Heerenveen en FC Groningen. Geloof me, onze Dylan Vente is niet minder. Maar die jongen speelt gewoon nauwelijks wedstrijden. Dat moet je bij Kökcü echt zien te voorkomen.”