Reiziger: ‘Die laatste stap maken ze natuurlijk niet in Jong Ajax’

Jong Ajax heeft maandagavond niet weten te winnen van Jong AZ (1-1) en daar baalt Michael Reiziger van. De trainer van de Amsterdammers geeft tegenover FOX Sports aan dat hij het idee heeft dat er meer in had gezeten voor zijn ploeg. Dde thuisploeg liet het op De Toekomst voor rust na om de score te openen. Na een achterstand in de tweede helft, tekende Noa Lang voor de gelijkmaker. In de slotfase slaagde Jong Ajax er niet in om drie punten te pakken. “De tweede helft hadden we een groot gedeelte het heft in handen, dus ik heb niet echt een goed gevoel.”

Hoewel de resultaten wisselvallig zijn, merkt Reiziger dat zijn team vooruitgang boekt. “Wij maken heel veel stappen, alleen die laatste stappen moeten we nog maken”, aldus de trainer. “Dat is kwaliteit binden, hoe we elkaar sterker maken. Die laatste fase heeft daar veel mee te maken. Dat we daarvoor nog steeds te veel voor het eigen succes kiezen, in plaats van heel rustig blijven om die aanvallen een goed slotakkoord te geven. Dat is jammer.”

Volgens Reiziger moeten vrijwel alle talenten in Jong Ajax nog veel stappen maken om mee te kunnen op het niveau van het eerste elftal. Of het gat tussen Jong Ajax en Ajax 1 op dit moment niet te groot is? “Deze jongen moeten daar naartoe en dat gaan ze ook. Wij leiden tot een hoogte op en die laatste stap moeten ze in het eerste maken. Die laatste stap maken ze natuurlijk niet in Jong Ajax. Wij leiden ze fysiek zo op dat ze een wedstrijd op Eredivisie-niveau negentig minuten aankunnen en het tactisch beter begrijpen. En die laatste stap is in het eerste”, aldus Reiziger.

