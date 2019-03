Perr Schuurs blijft geduldig bij Ajax: ‘Dat wist ik vooraf natuurlijk ook’

Jong Ajax is er maandagavond op De Toekomst niet in geslaagd om Jong AZ te verslaan. De Alkmaarders hielden de ploeg van trainer Michael Reiziger op een 1-1 gelijkspel. De bezoekers kwamen na ruim een uur spelen op voorsprong via Jeremy Helmer, waarna Noa Lang een paar minuten later voor de gelijkmaker tekende. Perr Schuurs speelde de volledige wedstrijd mee en de verdediger baalt van het puntenverlies in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens Schuurs begon Jong AZ scherper aan de wedstrijd. “De eerste helft waren er kansen voor beide ploegen en ik denk dat 1-1 uiteindelijk een terechte uitslag is”, aldus Schuurs tegen FOX Sports. Het team van Reiziger had het meeste balbezit. “Ik dat dat vooral het Ajax-spel is. Daar moet je gewoon mee kunnen omgaan. Dan moet je het geduld bewaren en de juiste vrije man vinden om uiteindelijk voor de goal te komen.”

Schuurs kwam afgelopen zomer over van Fortuna Sittard, waar hij op jonge leeftijd aanvoerder was. Hij was mede verantwoordelijk voor de promotie naar de Eredivisie. Dit seizoen moet hij genoegen nemen met wedstrijden in het beloftenteam van Ajax. Volgend seizoen hoopt de talentvolle verdediger meer kansen te krijgen in de hoofdmacht. “Je hoopt natuurlijk altijd op meer speelminuten dan ik tot nu toe heb gehad”, aldus Schuurs. “Maar ik denk dat wanneer je kijkt naar onze selectie, en dat wist ik vooraf natuurlijk ook, dat het heel logisch is en je gewoon realistisch moet blijven.”

Spijt van zijn transfer naar Ajax heeft Schuurs niet. Hij denkt dat hij een betere voetballer is geworden in Amsterdam. “Ik ben overal beter op geworden. Ik heb me hier in het afgelopen halfjaar heel goed ontwikkeld en dat hoop ik het laatste halfjaar door te pakken”, aldus de negentienjarige Schuurs, wiens contract bij Ajax doorloopt tot medio 2022.