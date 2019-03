Kluivert laat goede indruk achter bij succesvolle rentree van Ranieri

Claudio Ranieri heeft zijn terugkeer bij AS Roma maandagavond opgeluisterd met een overwinning. In de thuiswedstrijd tegen Empoli maakte de nummer vijf van de Serie A geen fout: 2-1. In de slotfase leek een tiental van Roma het deksel op de neus te krijgen, maar de gelijkmaker van Empoli werd afgekeurd. Justin Kluivert maakte tachtig minuten lang een goede indruk in het Stadio Olimpico en werd daarna afgelost door Rick Karsdorp. Roma staat op de vijfde plek, met drie punten voorsprong op Torino en drie punten minder dan Internazionale.

Ranieri kwam niet in een warm bad terecht. De teruggekeerde oefenmeester moest het stellen zonder het geschorste drietal Edin Dzeko, Federico Fazio en Aleksandar Kolarov, terwijl Daniele De Rossi, Kostas Manolas, Lorenzo Pellegrini en Cengiz Ünder met blessureleed kampten. Door de blessure van Ünder had Kluivert een basipslek, nadat hij de afgelopen twee competitieduels op de bank bleef en midweeks tegen FC Porto niet eens tot de wedstrijdselectie behoorde. Karsdorp begon op de bank bij de thuisploeg. Ondanks alle personele problemen duurde het maar acht minuten voordat Roma op voorsprong kwam. Het was een fraai doelpunt van Stephan El Shaarawy.

De aanvaller nam de bal na een corner over buiten het strafschopgebied en vond vanaf een dikke twintig meter de verre hoek. Lang kon Roma echter niet genieten van de voorsprong. Juan Jesus werd geenszins gehinderd door Empoli, maar kopte de bal toch achter zijn eigen doelman. Een geweldige vrije trap van Manuel Pasqual spatte vervolgens uiteen op de kruising en dus bleef de 1-2 uit. Na 32 minuten kwam Roma weer op voorsprong. Patrik Schick stond op de juiste plek na een vrije trap van Alessandro Florenzi, torende boven zijn bewaker uit en knikte raak. Er kwamen voor het rustsignaal nog kansen voor Kluivert, El Shaarawy en voor Rade Krunic van Empoli. De Nederlander probeerde het na 51 minuten andermaal met een krachtig afstandsschot, dat maar net naast vloog.

Kluivert speelde een sterke wedstrijd en maakte indruk met zijn rushes aan de rechterflank. Tot doelpunten leidde het niet, maar hij heeft Ranieri naar alle waarschijnlijkheid aan het denken gezet. Kluivert maakte de wedstrijd desondanks niet af. Nadat de jarige Florenzi zijn tweede gele kaart ontving, een zware straf voor een botsing met Ismaël Bennacer, koos Ranieri voor een verdedigende wissel: de buitenspeler werd vervangen door Karsdorp. Ook met elf man had Roma het al lastig; zo kopte Cristian Dell'Orco maar net naast het doel van Robin Olsen. Tegen tien spelers rook Empoli nog meer bloed en twee minuten voor tijd dachten de bezoekers langszij te komen. De treffer van Krunic werd echter afgekeurd wegens een handsbal.