Frank de Boer lijkt voorlopig veilig: ‘Nee, een ontslag is niet aan de orde’

Frank de Boer hoeft volgens Robert Maaskant voorlopig niet te vrezen voor een ontslag bij Atlanta United. De Nederlandse trainer is matig van start gegaan bij de club uit de Major League Soccer en de druk op zijn schouders is in korte tijd toegenomen. Maaskant werkte in het verleden in de Verenigde Staten en legt in het Algemeen Dagblad uit dat er in de MLS niet zo'n 'afrekencultuur' heerst als in Europa.

De Boer bereikte de kwartfinales van de CONCACAF Champions League door in de eerste ronde af te rekenen met Herediano uit Costa Rica. In de kwartfinale werd het eerste duel met het Mexicaanse Monterrey met 3-0 verloren. In de Major League Soccer wacht Atlanta United nog op de eerste overwinning. De eerste wedstrijd werd met 2-0 verloren van DC United, terwijl zondagavond met 1-1 gelijk werd gespeeld tegen Cincinnati.

Maaskant was ooit trainer van Texas Dutch Lions, dat uitkwam op een lager niveau in Amerika. Later was de huidige technisch directeur van Almere City werkzaam als assistent- en veldtrainer bij Columbus Crew. Hij denkt dat De Boer voorlopig nergens voor hoeft te vrezen. “Het is zelfs zo dat je het een beetje mist. Een bepaalde beleving. Spanning dat het ergens om gaat”, aldus Maaskant. “De MLS is in deze fase entertainment. Het gaat echt om de play-offs, dan begint het.”

Volgens Maaskant wordt er vanuit de pers geen druk uitgeoefend. “Er worden wel trainers ontslagen, natuurlijk”, legt hij uit. “Het gaat vooral om gedrevenheid, hoe je overkomt op je publiek. Ik hoorde Frank laatst zeggen dat het wel veel reizen is. Ja, denk ik dan, dan ben je niet goed voorbereid. Het is echt anders dan een team in Europa coachen”, aldus Maaskant, die verwacht dat De Boer voorlopig aanblijft als trainer van Atlanta United. “Nee, een ontslag is niet aan de orde.”