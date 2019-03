Ten Hag: ‘In Portugal viel meteen op dat het een atletische jongen was’

Erik ten Hag prijst zich gelukkig met de contractverlengingen van Noussair Mazraoui en Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax. De kwartfinalist van de Champions League maakte zondagavond wereldkundig dat het tweetal heeft bijgetekend: Mazraoui blijft tot medio 2022 verbonden aan Ajax en Huntelaar plakte één seizoen vast aan zijn aflopende contract. Volgens Ten Hag zijn beide spelers erg belangrijk voor de ploeg.

In gesprek met Ajax TV spreekt de oefenmeester van goed nieuws voor alle partijen. Hij bestempelt Mazraoui als een speler die veel doorzettingsvermogen heeft getoond en zijn 'geweldige drive' koppelt aan voetballende kwaliteiten. "Hij is op meerdere plekken inzetbaar: hij is nu rechtervleugelverdediger, maar in het spel van ons is hij ook vaak rechtermiddenvelder en zelfs in offensieve zin is hij erg aanwezig. Hij maakt een prima ontwikkeling door en hij moet op deze voet verdergaan."

"Dan wacht hem een mooie carrière en ik denk dat hij kan bijdragen aan het resultaat en het succes van Ajax", vervolgt Ten Hag, die afgelopen zomer al aangaf dat Mazraoui hem in positieve zin was opgevallen tijdens de voorbereiding. "In Portugal viel meteen op dat het een atletische jongen was. Een jongen met drive, een technisch vaardige speler met een hoge handelingssnelheid. Vaak komt er een plekje vrij in het voetbal en dat plekje heeft hij nu verworven. Nu moet hij ervoor zorgen dat hij blijft staan."

De 35-jarige Huntelaar is 'ongelooflijk belangrijk in de kleedkamer', voegt de trainer toe aan zijn relaas. "Hij is een voorbeeldprof, die goed voor zichzelf zorgt. Hij slaat geen training over en geeft altijd vol gas. Hij wil ieder partijtje winnen, toont ongelooflijke scherpte en motivatie. Een liefhebber", looft Ten Hag zijn pupil. "Hij wil elke wedstrijd spelen, maar weet ook dat hij op een leeftijd komt dat jonge talenten ook voor hun kansen gaan. Maar als hij scherp is... Uiteindelijk speelt de beste. Hij heeft voor de grootste clubs in Nederland en Europa gespeeld, maar wil zich nog steeds bewijzen."