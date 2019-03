Zidane kondigt veranderingen aan bij Real Madrid: ‘Dat is ook nodig’

Zinédine Zidane is blij om weer terug bij Real Madrid te zijn, zo heeft de Franse trainer maandagavond laten weten tijdens een persconferentie. Eerder op de avond werd bekend dat Zidane per direct de opvolger is van de ontslagen Santiago Solari. Zizou zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2022 in het Santiago Bernabéu. Voorzitter Florentino Pérez liet weten dat Solari in een andere rol aan de club verbonden kan blijven, mocht hij daar voor open staan.

“De beste trainer ter wereld keert terug bij Real Madrid. Zidane, jij bent representatief voor deze club. Welkom thuis”, opende de voorzitter de persconferentie. Hij liet het woord vervolgens aan de trainer, die in tweeënhalf jaar drie keer de Champions League won met de Koninklijke. “Dit is een speciale dag voor iedereen. Ik ben blij dat ik weer terug ben, dat is het belangrijkste. Ik ga morgen weer van start en hoop deze club terug te brengen naar waar hij verdient te zijn. Ik ga er alles aan doen om de club er weer bovenop te helpen.”

Zidane koos er afgelopen zomer nog voor om te vertrekken bij Real Madrid. “Het was het juiste moment om te vertrekken. De spelers hadden ook verandering nodig”, zei de coach. “Ik ging niet weg omdat ik weg wilde. Ik was ervan overtuigd dat, na tweeënhalve succesvolle jaren waarin we bijna alles wonnen, de spelersgroep toe was aan een andere trainer. Ik heb verschillende aanbiedingen gehad, maar ik wist dat ik niet bij een andere club wilde werken.”

“Ik heb de afgelopen negen maanden gebruikt om de batterij weer op te laden”, aldus de in Madrid woonachtige Zidane. “Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging met deze geweldige club. Ik ben de club niets verschuldigd, ik ben hier omdat ik hier wil zijn. Wat ik dacht toen ik gevraagd werd om terug te keren? Dat ik terug zou gaan, en hier ben ik dan. Het is een enorme verantwoordelijkheid. Ik ben onderdeel van het team, deze club. Er gaan dingen veranderen, dat moet ook. Maar daar ligt de prioriteit nu niet. We hebben nog elf wedstrijden te gaan en we willen het seizoen zo goed mogelijk eindigen.”