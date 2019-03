‘Kleedkamer van Real Madrid blokkeerde opnieuw alternatieve trainer’

De terugkeer van José Mourinho bij Real Madrid werd vorige week al min of meer aangekondigd door de Spaanse kranten en televisiezenders, maar de Koninklijke heeft toch voor Zinédine Zidane gekozen als opvolger van Santiago Solari. Volgens voormalig clubvoorzitter Ramón Calderón was Mourinho inderdaad een serieuze kandidaat om het roer over te nemen. De spelersgroep zou zich echter tegen de aanstelling van de Portugees hebben gekeerd.

Binnen de kleedkamer ontstond verzet tegen Mourinho, toen zijn aanstelling al bijna ophanden was. Het waren vooral de 'leiders' in de spelersgroep die van zich afbeten, aldus Calderón. Namen noemt hij niet, maar bekend is wel dat Mourinho op slechte voet stond met Sergio Ramos en Marcelo toen hij in 2013 vertrok uit het Santiago Bernabéu. "Het is een goede keuze om Zidane aan te stellen", oordeelt Calderón in gesprek met Sky Sports. "Mourinho was ook een optie, maar volgens mij hebben de leiders in de kleedkamer daar in de afgelopen dagen een stokje voor gestoken."

"Hij liet Real Madrid met veel problemen achter. Als hij was teruggekeerd, zou hij in mijn optiek een probleem hebben gevormd bovenop de problemen die we al hebben. Het is goed om Zidane terug te hebben", concludeert Calderón, die tussen 2006 en 2009 de scepter zwaaide bij Real Madrid. Naar verluidt was het voor zijn opvolger Florentino Pérez niet gemakkelijk om Zidane van een rentree te overtuigen. Vorige week zou Pérez voor het eerst hebben gesproken met Zidane, maar de Fransman weigerde dat aanbod. Daarom kwam de voorzitter uit bij Mourinho.

"Zidane sloeg het aanbod in eerste instantie af en liet de deur open voor een terugkeer in juni. Maar hij is nu toch overtuigd om terug te keren", laat Calderón weten. "Natuurlijk is het een risico, want het is moeilijk om opnieuw te bereiken wat hij heeft gepresteerd bij de club. Hij heeft wel bewezen dat je niet per se met harde hand hoeft te regeren, zoals Rafael Benítez en Mourinho deden. Hij is een idool in Madrid." Mourinho was in Madrid een 'controversieel figuur' en zou niet kunnen zorgen voor de rust die Real Madrid nodig heeft, denkt de oud-preses. "De fans waren verdeeld over hem."

"Ik vind Mourinho een goede trainer, die veel prijzen heeft gepakt, maar die verdeeldheid zou een probleem vormen. Veel van de spelers, in het bijzonder de leiders in de kleedkamer, vinden hem maar niets. Dat was belangrijk bij het overtuigen van Zidane", besluit de 67-jarige Calderón. Het is overigens de tweede keer dit seizoen dat de spelersgroep van Real Madrid zich tegen een trainersaanstelling keert. In oktober leek Antonio Conte de opvolger van de ontslagen Julen Lopetegui te worden, maar aangevoerd door Ramos verzette de kleedkamer zich tegen zijn komst.