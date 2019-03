Galatasaray herpakt zich met vijfklapper in eigen stadion

Na de nederlaag in de beker tegen Hatayspor (4-2), die Galatasaray niet fataal werd, en de remise tegen Büyüksehir Belediye Erzurumspor (1-1) weet Cim Bom weer wat winnen is. De ploeg van Fatih Terim boekte maandagavond een 5-0 overwinning op Antalyaspor en staat op de tweede plaats in de Süper Lig, met acht punten minder dan koploper Medipol Basaksehir. Ryan Donk deed de tweede helft mee.

Dat Galatasaray de nul hield voor eigen publiek, was te danken aan meerdere reddingen van Fernando Muslera. Een door Mbaye Diagne van richting veranderde kopbal was een prooi voor de doelman, terwijl hij in de tweede helft met de schrik vrijkwam toen Bahadir Öztürk tegen de paal kopte na een hoekschop van Hakan Özmert. Via de paal kwam de bal tegen Muslera, die daarmee onbedoeld een belangrijke redding verrichtte. In de rebound onderscheidde hij zich vervolgens met een stijlvolle ingreep na de dropkick van Diego Ângelo.

Op dat moment stond het al 1-0: Sofiane Feghouli had in de zeventiende minuut gezorgd voor het enige doelpunt van de eerste helft. De middenvelder werd bediend door een lange bal van Mbaye Diagne vanaf de linkerflank en vond vanbuiten het strafschopgebied de ruimte voor een schot. De bal werd hevig van richting veranderd door Dogukan Sinik en daardoor was de Belgische doelman Ruud Boffin volledig kansloos. In de tweede helft liep Galatasaray uit naar een ruime zege, ondanks dat er dus wel degelijk kansen kwamen voor de bezoekers.

De tweede treffer van de thuisploeg kwam op naam van Henry Onyekuru. Op aangeven van Younès Belhanda kwam de aanvaller uit de draai tot scoren, waarna Ndiaye de wedstrijd besliste met een intikker van dichtbij. Onyekuru maakte er 4-0 van, nadat hij vrijstond in het strafschopgebied en werd gevonden door Feghouli. De 5-0 van Diagne werd vervolgens geannuleerd wegens buitenspel, maar diep in de blessuretijd scoorde de Senegalees alsnog. Galatasaray boekte de vijfde thuiszege op rij en de grootste sinds 19 januari, toen Ankaragücü met 6-0 werd opgerold in Istanbul.