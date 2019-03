Lieke Martens poseert in nieuw shirt: ‘Weet zeker dat de fans het mooi vinden’

Kledingmerk Nike heeft maandagmiddag tijdens een internationale presentatie in Parijs het nieuwe tenue van de Oranje Leeuwinnen onthuld, dat gedragen zal worden op het WK in Frankrijk. Volgens de KNVB is het oranje tenue geïnspireerd op eerdere outfits van de nationale ploeg. “Wij zijn superblij met het nieuwe tenue”, reageert international Lieke Martens. “Het is stijlvol en heeft een elegante pasvorm. Het is modern maar heeft tegelijkertijd een retro twist. Ik weet bijna zeker dat onze supporters het ook mooi vinden.”

Het shirt heeft een V-hals en een iets langere mouw, terwijl er een grafische afbeelding van een tulp op de voorzijde te zien is. Bovendien prijkt het leeuwinnenlogo, dat voor het EK van 2017 door Nike en de KNVB geïntroduceerd werd, op de borst. "Het EK 2017 was natuurlijk een geweldige ervaring voor ons als team”, aldus Martens. “En toen werd de potentie van het vrouwenvoetbal in Nederland ook meteen duidelijk. In Frankrijk willen we op het WK weer het beste uit onszelf halen. En hopelijk kunnen we onze fans opnieuw trots maken.”

“De afbeelding van de tulp laat er geen twijfel over bestaan: dit shirt is van Nederland”, reageert Cassie Looker namens Nike op het nieuwe tenue. “Wij denken dat het tenue een ode is aan de Nederlandse voetbalhistorie. Het doet recht aan de successen en de instelling van deze groep internationals. Daarnaast hebben wij het tenue zo ontworpen dat het soepel aansluit op alle bewegingen van de speelsters.”

De ploeg van Sarina Wiegman zal in april voor het eerst te zien zijn in het nieuwe tenue. Op vrijdag 5 april staat in GelreDome de vriendschappelijke interland tegen Mexico op het programma. Het WK in Frankrijk wordt tussen 7 juni en 7 juli afgewerkt. Oranje is ingedeeld in Groep E met Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada; de eerste wedstrijd wordt op 11 juni gespeeld tegen het Oceanische land.