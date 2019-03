Real Madrid bevestigt terugkeer van Zinédine Zidane als hoofdtrainer

Zinédine Zidane keert per direct terug als trainer bij Real Madrid, waar hij Santiago Solari opvolgt. Zidane tekent tot medio 2022 en is de derde trainer van de Koninklijke dit seizoen. De Fransman nam afgelopen zomer nog afscheid van de Spaanse grootmacht, nadat hij voor de derde keer op rij de Champions League had gewonnen. Zijn opvolger Julen Lopetegui werd in de eerste seizoenshelft al ontslagen en ook Solari heeft de clubleiding niet weten te overtuigen.

Solari tekende eerder dit seizoen nog een contract tot medio 2021 bij Real Madrid. Onder zijn leiding leek de club de weg naar boven te hebben ingeslagen, maar de afgelopen maanden liepen de prestaties terug. In de Copa del Rey werd Real uitgeschakeld en in LaLiga is de achterstand op koploper Barcelona opgelopen naar twaalf punten. De Champions League was de enige prijs die het seizoen nog zou kunnen redden, maar in het miljardenbal bleek Ajax over twee duels te sterk. Real Madrid laat via de officiële kanalen weten dat de clubleiding maandag heeft besloten om per direct afscheid te nemen van Solari. “De club waardeert het werk dat Santiago Solari heeft gedaan”, klinkt het.

Nadat Real Madrid werd uitgeschakeld door Ajax in de Champions League, werden diverse namen genoemd als mogelijke opvolgers voor Solari. Clarence Seedorf, Roberto Carlos en José Mourinho leken volgens de Spaanse media de belangrijkste kandidaten om het seizoen af te maken. Maandagmiddag brachten diverse Franse en Spaanse media naar buiten dat Zidane voor een terugkeer zou staan. Maandagavond om 20.00 uur belegt Real Madrid een persconferentie waar de aanstelling van Zidane wordt toegelicht door voorzitter Florentino Pérez en de trainer zelf.

De terugkeer van Zidane is opvallend, want afgelopen zomer trok hij zelf de deur in het Santiago Bernabéu achter zich dicht. Hij won met Real onder meer drie keer de Champions League, tweemaal het WK voor clubs en eenmaal de landstitel. Dit seizoen lijkt hij met zijn werkgever zonder prijzen te eindigen. Zaterdag staat Zidane weer langs de lijn als Celta de Vigo langskomt in het Bernabéu.