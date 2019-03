Veltman hoorde scheldkanonnades van spelers Real: ‘Dat hoort erbij’

Ajax wist zich vorige week dinsdag te kwalificeren voor de kwartfinales van de Champions League door Real Madrid met 1-4 te verslaan. Joël Veltman mocht tien minuten voor tijd invallen en droeg zodoende een steentje bij aan de stunt van Ajax in het Santiago Bernabéu. De verdediger merkte dat de spelers van Real gefrustreerd waren.

“Mijn Spaans is niet zo goed. Het enige wat ik verstond, was puta (vrij vertaald: 'hoer'). Dat zeggen ze alleen in Spanje. Dat hoort er ook bij, natuurlijk. Het was ook een teken dat we het goed deden”, zegt Veltman in de Ajax Podcast. De verdediger was niet verbaasd dat Ajax in staat was om de Spaanse topclub uit te schakelen in het miljardenbal.

“Natuurlijk wisten we dat we dit konden tegen Real Madrid, maar zij hebben ook gewoon allemaal Champions League-winnaars in hun ploeg. Van dat elftal is alleen Cristiano Ronaldo weggegaan (naar Juventus, red.) en was Sergio Ramos geschorst. Daardoor was het wel extra mooi dat we met 1-4 gewonnen hadden”, aldus Veltman, die dit seizoen lang kampte met een zware knieblessure.

De negentienvoudig Oranje-international had het soms zwaar tijdens zijn revalidatie, die maandenlang duurde. “Vooral de eerste tien weken waren saai. Het was niet pijnlijk of zo, maar vooral erg saai. Je moet heel veel hetzelfde doen. Dat is belangrijk voor de knie. Die stabiliteit moet terug. Je moet opnieuw leren buigen en strekken", aldus Veltman.