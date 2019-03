De Boer onder de indruk: ‘Ten Hag kan hem er nu niet meer uithalen’

David Neres schipperde een groot deel van het huidige seizoen tussen bank en basis en kreeg vooral in de grote Europese wedstrijden van Ajax de kans om zich te laten zien. Afgelopen dinsdag was hij met een doelpunt een van de blikvangers tijdens de met 1-4 gewonnen wedstrijd tegen Real Madrid en de Braziliaan hoorde zondag tegen Fortuna Sittard opnieuw bij de eerste elf.

De 22-jarige aanvaller betaalde het vertrouwen van trainer Erik ten Hag terug met twee doelpunten tegen de Limburgers en Ronald de Boer denkt dat Neres inmiddels heeft laten zien in de basis thuis te horen: “Dat hij is opgeroepen voor het Braziliaans elftal heeft hem goed gedaan. Hij was verreweg de gevaarlijkste man. Neres kun je er niet meer uithalen”, begint de oud-speler van Ajax bij FOX Sports. “Het is mooi om te zien dat hij het toch weer oppakt, hoewel hij een maand geleden nog geen zekerheidje was.”

Neres kwam door de aanwezigheid van spelers als Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic niet altijd aan spelen toe en De Boer spreekt van een ‘luxeprobleem’ voor Ten Hag. De analyticus was bovendien zelf ook niet meteen overtuigd van de kwaliteiten van de dribbelaar: “Hij was ook best duur (twaalf miljoen euro, red.). Ik weet nog goed dat we heel veel vraagtekens achter hem hebben gezet.”

“Op een gegeven moment gingen een paar van die vraagtekens wel weg, maar hij heeft ons ongelijk bewezen. Hij is nu gewoon meer dan veertig miljoen waard”, sluit De Boer af. Neres was dit seizoen in de Eredivisie vooralsnog goed voor drie goals en negen assists in twintig wedstrijden en voegde daar in de Champions League (inclusief voorronden) en de TOTO KNVB Beker nog eens drie goals en zes assists aan toe.