Josep Guardiola trekt lering uit stunt van Ajax: ‘Het is ongelooflijk’

Josep Guardiola benadrukt maandag op een persconferentie dat Manchester City nog hard moet werken om de volgende ronde van de Champions League te halen. In aanloop naar het tweede duel met Schalke 04 in de achtste finales van het miljardenbal wijst de Spaanse manager naar de spectaculaire uitschakeling van zowel Real Madrid als Paris Saint-Germain.

De Engelse topclub won vorige maand met 2-3 van Schalke 04, waardoor menigeen City de kwartfinales wel ziet bereiken ten koste van de Duitsers. “Een week geleden hadden we allemaal niet verwacht dat dit zou gebeuren met PSG of Real Madrid. Real heeft het toernooi in de afgelopen vijf jaar vier keer gewonnen. Het is ongelooflijk. Zij waren in mijn ogen de favorieten.”

“Iedereen die denkt dat het gemakkelijk gaat worden tegen Schalke 04, heeft het mis”, wordt Guardiola geciteerd door diverse Engelse media. “Alle teams in de volgende ronde zullen ongeveer van hetzelfde niveau zijn als Real. Er zijn nog steeds ongelooflijke ploegen over. Hopelijk kunnen we de kwartfinales halen.” Guardiola vindt niet dat zijn ploeg favoriet is om de titel te pakken.

“We zijn nog tieners in deze competitie, zo zie ik het. Maar dat is geen excuus. Je moet dromen en zo hoog mogelijk mikken. Wij moeten nu eerst zien door te stoten. Alles kan nog gebeuren. Manchester United heeft karakter getoond met tien geblesseerde spelers, terwijl PSG fier aan kop gaat in de Ligue 1. Ook bij Ajax en Real was er een stunt”, weet Guardiola.