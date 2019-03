Barça hoopt te profiteren van eventuele degradatie Celta

Borussia Dortmund heeft Abdülkadir Ömür op de radar staan. De Duitse club heeft interesse in de middenvelder van Trabzonspor, die eerder werd gelinkt met verschillende clubs in Engeland. (Diverse Duitse media)

Barcelona ziet in de aanvaller een goede opvolger van Luis Suárez en is bijzonder geïnteresseerd.