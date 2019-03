Feyenoord krijgt ‘zware sancties’ en wordt weer ‘zwaar gedupeerd’

De tuchtcommissie van de KNVB heeft Feyenoord opgelegd dat Vak S leeg moet blijven bij de wedstrijd tegen sc Heerenveen op 4 april, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. Bovendien krijgt Feyenoord een geldboete van 15.000 euro opgelegd. Feyenoord krijgt deze 'zware sancties' vanwege het vele vuurwerk rond de wedstrijd tegen PSV op 2 december.

Feyenoord vond het voorstel buitenproportioneel, maar de commissie oordeelde anders, waardoor de huidige nummer drie van de Eredivisie nu een straf krijgt. ‘Seizoenkaarthouders van Vak S worden, zoals dit ook is opgenomen in de KNVB-standaardvoorwaarden en in de Feyenoord Seizoenkaartvoorwaarden niet gecompenseerd voor het niet kunnen bijwonen van de wedstrijd’, zo klinkt het.

Stadiondirecteur Jan van Merwijk wordt 'moedeloos van de kleine groep aanwezigen die vuurwerk, fakkels en rookpotten blijft afsteken en daarmee de club en nu dus ook de supporters direct om hen heen zwaar dupeert'. “Als club en stadion doen we er van alles aan om vuurwerk te weren”, stelt Van Merwijk op de site van Feyenoord.

“Er wordt gefouilleerd, we zetten honden in en denken nu toch weer na over het plaatsen en structureel richten van nog meer camera's op bepaalde vakken en overige extra maatregelen om de pakkans van daders te vergroten. Maar we willen ook gastvrij blijven voor die 99 procent die hier wel gewoon naartoe komt voor een mooie en leuke voetbalmiddag of -avond."

“We waarschuwen ook voortdurend voor de risico's die er aan kleven voor de daders zelf en ook voor overige mensen op het vak. Helaas lijkt het er vooralsnog op dat het deze groep vooral te doen is om het te verpesten voor de club en de rest van het publiek, in plaats van het daadwerkelijk positief steunen van het team. Want tonen dat je 100 procent achter het team staat en dat je de spelers vleugels wilt geven, dat kan op heel andere en veel betere manieren.”