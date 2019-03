Ramos: ‘Gele kaart tegen Ajax was fout en 200 procent mijn schuld’

Real Madrid maakt een rampzalig seizoen door en de Koninklijke werd in de afgelopen weken uitgeschakeld in de Copa del Rey en de Champions League, terwijl de achterstand op Barcelona in LaLiga inmiddels is opgelopen tot twaalf punten. Het is dan ook bijzonder onrustig in het Santiago Bernabéu en de toekomst van trainer Santiago Solari hangt aan een zijden draadje. Aanvoerder Sergio Ramos neemt maandagmiddag in een verklaring op zijn social media-kanalen zijn verantwoordelijkheid door op enkele prangende kwesties in te gaan.

“Als voetballers praten we het liefst door middel van onze prestaties op het veld, maar dit seizoen loopt het anders. De gebeurtenissen van de afgelopen tijd zijn rampzalig geweest en ik verstop me er niet voor. Wij verstoppen ons niet. Wij zijn er als spelers allereerst verantwoordelijk voor en ik als aanvoerder meer dan wie dan ook. Daarom dacht ik dat de eerlijkste manier om de vragen te behandelen die rondgaan, is door ze direct te beantwoorden”, begint hij zijn relaas.

Ramos gaat als eerste in op de gele kaart die hij in de heenwedstrijd van het Champions League-tweeluik tegen Ajax pakte in Amsterdam, waardoor hij de uiteindelijk met 1-4 verloren return miste door een schorsing: “Of dat een fout was? Absoluut en het was tweehonderd procent mijn verantwoordelijkheid. Waarom ik tijdens de wedstrijd op de tribune beelden liet maken voor een documentaire? Er waren bepaalde afspraken gemaakt en het is nooit door mijn hoofd gegaan dat de wedstrijd op een dergelijke manier zou kunnen verlopen. De opnames werden naarmate de wedstrijd vorderde ook teruggeschroefd.”

De verdediger wil verder niet te veel kwijt over zijn vermeende aanvaring met Florentino Pérez na afloop van het duel, waarbij de twee een vertrek van Ramos zouden hebben besproken. Ook over een vermeend opstootje met Marcelo op de training blijft hij vaag: “Dat soort dingen gebeuren tijdens iedere training. Het hoort erbij als je onder druk werkt. Maar het is slechts een anekdote zoals zoveel dingen die dagelijks gebeuren. Marcelo is als een broer.” Er wordt in de Spaanse pers flink aan de stoelpoten van Solari gezaagd en José Mourinho zou een van de kandidaten zijn om de Argentijn op te volgen. Ramos laat weten hier verder geen rol in te spelen: “Dit is niet onze beslissing en we bemoeien ons er ook niet mee.”

“We hebben enorm veel respect voor de positie en steunen de trainer van Real Madrid altijd volledig. Deze reflecties zijn, zonder twijfel, het resultaat van een enorm teleurstellend seizoen, maar als succes ons niet kon afstoppen, kunnen nederlagen dat ook niet. Het is onze taak om verder te gaan, om te blijven werken en om beter te worden. En om te onthouden dat sommigen van ons geluk hebben om voor Real Madrid te mogen spelen en dat sommigen het geluk hebben om de geschiedenisboeken in te gaan. Maar Real Madrid was, is en zal altijd Real Madrid zijn. Niemand heeft de legende van Real Madrid in zijn eentje geschreven, dat hebben we allemaal samen gedaan. We moeten samen werken aan de toekomst en de hoop terugbrengen.”