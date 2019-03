Ajax praat met FC Emmen-doelman Scherpen: ‘Alles ligt nog open’

Kjell Scherpen beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak in de Eredivisie en dat levert de negentienjarige doelman van FC Emmen de nodige interesse op. Naast een Engelse club is de jonge keeper ook in beeld bij Ajax, zo weet het Dagblad van het Noorden maandagochtend te melden. De Amsterdammers hebben al een informeel gesprek met de doelman achter de rug, bevestigt Emmen-voorzitter Ronald Lubbers.

De preses van de Drentenaren heeft nog niet zelf met een delegatie van Ajax om de tafel gezeten: “Maar als clubs zich melden voor spelers - en dat zijn er een aantal in Kjells geval - geven wij doorgaans toestemming om informeel met ze te praten. Een geïnteresseerde club wil tenslotte polsen of de speler in kwestie überhaupt open staat voor een overgang. We proberen het netjes te doen. Als je geen toestemming geeft, zou het ook gebeuren. Maar dan achter onze rug om”, legt hij uit.

Scherpen ligt momenteel nog tot medio 2020 vast aan De Oude Meerdijk, maar er zit weinig schot in de onderhandelingen. Mede vanwege privéomstandigheden, de broer van Scherpen overleed onlangs, is het nog niet tot een akkoord gekomen. Zaakwaarnemer Erwin Olde Riekerink sluit echter niet uit dat speler en club er alsnog uit gaan komen: “Of alles nog open ligt? Ja. Anders zou ik mezelf tegenspreken.”

Scherpen zou volgens bronnen van het Dagblad van het Noorden zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Ajax, waardoor hij nog een jaar bij Emmen zou kunnen spelen en dan de overstap kan maken naar Amsterdam. Olde Riekerink ontkent deze gang van zaken echter: “Kjell is negentien jaar is en nu al eerste keeper bij een eredivisionist. Hij doet het bovendien goed, dus het zou gek zijn als dat niet opvalt bij grotere clubs. Maar hij is absoluut niet rond met Ajax. Als ze Kjell willen overnemen, moeten ze bovendien eerst langs FC Emmen”, is hij duidelijk.

Ook Lubbers is zich niet bewust van een eventuele overeenkomst tussen zijn doelman en de huidige nummer twee van de Eredivisie. De voorzitter laat weten dat Emmen ‘zijn kaarten op tafel heeft gelegd’: “Wat mijn gevoel zegt? Er is nog geen gesprek geweest tussen Ajax en ons, dus ik kan er niets zinnigs over zeggen. Het bevreemdt mij zeer als Kjell al rond zou zijn met Ajax. Het is logisch dat hij de verhalen van grotere clubs wil aanhoren. Maar daarna moeten de clubs met elkaar in overleg gaan. Als dat niet gebeurt, verdient dat niet de schoonheidsprijs.”