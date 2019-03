Seedorf: ‘Real Madrid moet geduldig bouwen aan een nieuwe groep’

Real Madrid is op zijn zachtst gezegd bezig aan een moeizaam seizoen. Na het driemaal op rij winnen van de Champions League was Ajax dit seizoen te sterk in de achtste finale en daarnaast werden de Galácticos in de strijd om de Copa del Rey uitgeschakeld door aartsrivaal Barcelona. De achterstand op de Catalanen in LaLiga bedraagt bovendien inmiddels twaalf punten. Waar eerder dit seizoen coach Julen Lopeteguì al na tegenvallende resultaten aan de kant gezet werd, staat de positie van zijn vervanger Santiago Solari inmiddels ook stevig onder druk. De naam van Clarence Seedorf doet intussen zelfs de ronde als mogelijk interim-coach.

In dit exclusieve interview met DAZN en Voetbalzone vertelt Seedorf over de huidige problematiek van Real Madrid en adviseert hij onder meer dat de Madrilenen geduldig aan een nieuwe groep moeten bouwen. Verder weidt hij uit over de jonge supersterren van Los Blancos, die met Vinícius Júnior en Sergio Reguilón twee groeibriljanten in huis hebben.

Seedorf is op dit moment de huidige bondscoach van Kameroen en was in een eerder stadium coach van Deportivo La Coruña in LaLiga. Na zijn doorbraak bij Ajax en transfer naar Sampdoria, speelde hij tussen 1996 en 2000 voor Real Madrid en won daar onder meer twee van zijn vier Champions League-titels en de wereldbeker. Uiteindelijk kwam hij ook nog uit voor Internazionale, AC Milan en het Braziliaanse Botafago.

