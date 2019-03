‘Onze relatie met Santiago Solari is moeilijk momenteel, het loopt niet’

Real Madrid stapte zondagavond voor het eerst sinds 24 februari als winnaar van het veld. De geplaagde ploeg van Santiago Solari zegevierde met 1-4 over Real Valladolid, na een periode waarin men de Copa del Rey, de Champions League en waarschijnlijk ook de landstitel verspeelde. “We weten dat het een moeilijk jaar is. We zijn het niet gewend om in deze fase van het jaar om niets te spelen”, vertelde Nacho Fernández aan beIN Sports.

“Dit is Real Madrid en elke dag wordt het maximale geëist”, vervolgde de verdediger na de zege in Valladolid. “We moeten de clubkleuren goed verdedigen. Het is onze plicht om te winnen en dat hebben we gedaan. Hoe onze relatie met Solari is? Het is moeilijk momenteel, voor iedereen, dit is niet de ideale situatie. We gaan normaliter met een prijs op vakantie, de laatste jaren de Champions League. Dat is de lastigste prijs.”

“Onze relatie met Solari is moeilijk momenteel”, erkende Fernández. “Ik bedoel te zeggen dat het niet goed gaat, dat het niet loopt, maar dat zijn verder niet onze zaken. Solari is onze trainer en we gaan voor hem door het vuur. Wij moeten onze wedstrijden winnen.” Karim Benzema kreeg de vraag of hij Zinédine Zidane of José Mourinho weer graag voor de selectie ziet staan. “Zidane of Mourinho? Solari. Ik hoop dat hij in ieder geval tot aan het einde van het seizoen blijft, maar dat is verder aan de club. Ik hoop het”, benadrukte de aanvaller.

Benzema relativeerde enigszins de slechte resultaten van de voorbije weken. “Het is moeilijk, maar dat is voetbal. Wij wonnen de laatste jaren altijd. We hebben een geweldig team, maar jullie moeten ons meer steunen. In de voetballerij verandert er veel. Er moet niet vergeten worden dat we veel hebben gewonnen. Dat is belangrijk en tegelijkertijd ook heel moeilijk. De tegenstanders zijn lastig. Ja, we hebben nu belangrijke wedstrijden verloren, maar het lijkt alsof we nooit iets hebben gewonnen.”

Solari hoort waarschijnlijk vandaag of hij de rest van het seizoen mag aanblijven. Het lijkt vrijwel zeker dat de club voor de komende voetbaljaargang een nieuwe trainer gaat aanstellen. “Hoe ik me voel? Alsof het mijn eerste dag is. Ik sta honderd procent achter mijn spelers”, benadrukte de Argentijn. “Of het mijn laatste wedstrijd was? Daar ga ik niet op in. Dat is niet aan mij om te oordelen. Ik denk alleen aan de eerstvolgende training.”