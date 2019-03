Maandag, 11 Maart 2019

Sterspelers blokkeren terugkeer van José Mourinho

Ondanks dat de onderhandelingen moeizaam verlopen, wil David De Gea graag bij Manchester United blijven. De Spaanse doelman is bereid bij te tekenen als er een weeksalaris van een kleine 400.000 euro op tafel komt. (The Sun)

Slavisa Jokanovic lijkt de nieuwe manager van West Bromwich Albion te gaan worden. De voormalig manager van onder meer Watford en Fulham wordt de opvolger van Darren Moore, die het veld moest ruimen wegens de tegenvallende resultaten. (Daily Telegraph)

De terugkeer van José Mourinho naar Real Madrid is geen uitgemaakte zaak. Sergio Ramos en Gareth Bale zouden uitgesproken tegenstanders zijn van de komst van de Portugese oefenmeester. (Daily Mail)

Het is tevens niet aannemelijk dat Zinédine Zidane op korte termijn terugkeert in de Spaanse hoofdstad. De Franse oefenmeester vertrok afgelopen zomer wegens de slechte verstandhouding met enkele spelers, onder wie Ramos. (BILD)

Josep Guardiola is niet op weg naar Juventus. De Spaanse oefenmeester heeft aan zijn vrienden verteld dat hij zichzelf voorlopig nog vier jaar bij Manchester City ziet werken. (Daily Telegraph)