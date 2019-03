Edwin van der Sar: ‘Uiteindelijk gaat dit de supporters van Ajax ook pijn doen’

Edwin van der Sar zou het ten zeerste betreuren als Ajax in de kwartfinales van de Champions League geen uitsupporters mag meenemen. De Europese voetbalbond UEFA is na het achtste finale-duel tussen Real Madrid en Ajax (1-4) een onderzoek gestart naar aanleiding van de vernieling van het veiligheidsnet rondom het uitvak en het gooien van voorwerpen. Over ruim twee weken wordt de uitspraak verwacht.

Ajax heeft nog een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder uitfans staan na incidenten bij de uitwedstrijd tegen Benfica in de groepsfase. Mocht de UEFA tot de conclusie komen dat de incidenten in Madrid ernstig genoeg zijn, dan spelen de Amsterdammers het uitduel in de kwartfinale dus zonder eigen aanhang. “Het doet pijn dat dit gebeurt en dat dit een uitrekening van de straf zou kunnen zijn”, zei Van der Sar bij Studio Voetbal.

“Op de dag van de wedstrijd is er niets gebeurd. Met vierduizend man werd op het plein gezongen”, blikte de algemeen directeur terug op de uren voorafgaand aan de wedstrijd in het Santiago Bernabéu. “Dit soort gedrag en de boetes die we krijgen van de UEFA doen pijn. En uiteindelijk gaat dit de supporters ook pijn doen.” Ajax weet vrijdag wie de tegenstander in de kwartfinale is. In verband met een mogelijke straf verkoopt de club pas eventuele kaarten voor de uitwedstrijd in de kwartfinale na 28 maart.

Ajax heeft volgens Van der Sar goed contact met de diverse supportersgroepen. “Om de twee maanden zitten we met een groep. Groeperingen hebben ook voormannen en daar hebben we contact mee. Daar proberen we zo kort mogelijk op te zitten, maar je kunt niet ieder individu bepalen. Voetbal is er voor de supporters, daar spelen we voor.”