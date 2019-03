Martin Ödegaard: ‘Ajax is een goede club, maar dat vind ik te veel geld’

Martin Ödegaard was zondag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-1) veruit de beste man bij Vitesse. De van Real Madrid gehuurde middenvelder wordt deze maand met een zomerse overgang naar Ajax in verband gebracht. Het is voor het Noorse talent onmogelijk om niet meer om de verhalen over een eventuele overstap heen te komen.

“Ik probeer er niet op te letten. Ik moet goed spelen en doelpunten maken”, benadrukt Ödegaard maandag in gesprek met De Telegraaf. “Als ik dat doe, zullen clubs naar je kijken en zal er in de zomer een beslissing komen waar ik ga spelen. Ajax is een goede club.”

Spaanse media verzekeren dat Ajax bereid zou zijn om een bedrag van twintig miljoen euro te betalen. “Dat vind ik te veel geld. Ik vind niet dat ik al zoveel geld moet kosten. Maar mijn agent praat met de mensen in Madrid en ik hoor later wel wat daaruit voortkomt.”

Het is niet de eerste keer dat Ajax belangstelling voor Ödegaard heeft. Toen de twintigjarige spelmaker als tiener voor Strømsgodset speelde, zaten vrijwel alle topclubs in Europa achter de Noors international aan. Ook Ajax had interesse in Ödegaard, die uiteindelijk afzag van een stage in Amsterdam en voor de aanbieding van Real Madrid koos.