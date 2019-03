Van der Sar: ‘Ferguson zei twee jaar geleden al dat hij een grote ging worden’

Het succes van Ajax in de Champions League heeft ook een keerzijde. Frenkie de Jong speelt vanaf komend seizoen voor Barcelona en Matthijs de Ligt lijkt eveneens bezig aan zijn laatste maanden in Amsterdamse dienst. De negentienjarige verdediger annex captain wordt door vrijwel de complete top van Europa begeerd. Maar ook andere voetballers in de selectie van Erik ten Hag zullen ongetwijfeld meer dan gemiddelde interesse uit het buitenland genieten.

“Sir Alex Ferguson zei twee jaar geleden al toen wij in Stockholm de Europa League-finale speelden dat De Ligt een heel grote speler ging worden. Dat denken wij ook”, erkende algemeen directeur Edwin van der Sar zondagavond bij Studio Voetbal. De oud-doelman benadrukte dat het geen geheim is dat De Ligt veel interesse geniet. “Dat verdient hij ook door hoe hij speelt, wat hij laat zien, hoe hij spreekt en het leiderschap dat hij laat zien. Of hij zeker vertrekt? Nou, dat weet ik niet zeker. Het liefst natuurlijk niet.”

“Hij was onze beste speler in de Europa League-finale”, memoreerde Van der Sar. “Matthijs' ontwikkeling is fenomenaal. Hij wil ook Europese wedstrijden spelen en heeft dat ook nodig voor zijn ontwikkeling. Dat hebben we hem met zijn allen kunnen bieden door ons te kwalificeren voor de Champions League. De jongens willen graag bij een Europese topclub spelen. Laten we kijken of we met Ajax weer die Europese topclub kunnen zijn en wat wij kunnen doen om de jongens te behouden.”

Smaakmakers als Hakim Ziyech en Dusan Tadic zullen ongetwijfeld ook aanbiedingen ontvangen. “Ziyech heeft vorig jaar een transferverzoek ingediend, maar de juiste club kwam niet. Wij willen hem graag houden. En Tadic heeft zelf volgens mij aangegeven dat hij nergens heen gaat. Hij heeft een vierjarig contract getekend en zijn droom is om landskampioen te worden en Champions League te spelen.”