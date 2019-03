Willem van Hanegem: ‘Ik hoop dat Ajax tegenover een Engelse ploeg staat’

Ajax weet vanaf vrijdagmiddag wie de eerstvolgende tegenstander in de Champions League is. Het team van Erik ten Hag schakelde vorige week nota bene titelverdediger Real Madrid uit en is zodoende een van de acht ploegen die deze week in spanning afwacht wat de loting in het Zwitserse Nyon gaat opleveren. “De mensen bidden nu om FC Porto, maar ik zie dat anders”, vertelt Willem van Hanegem maandag.

“Die ploeg kan, net als Atlético Madrid, sterk het spel van een tegenstander ontregelen. Ik hoop dat Ajax tegenover een Engelse ploeg staat in de kwartfinale”, geeft de Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad te kennen. “Tottenham Hotspur was misschien beter dan PSV, maar Ajax voetbalt veel makkelijker dan PSV. En Manchester United sla ik nog minder hoog aan. Maar zelfs Manchester City kun je als Nederlandse ploeg echt bestrijden als je durft, daar ben ik van overtuigd.”

Van Hanegem erkent dat hij niet iemand is die lovend en lyrisch aansluit bij de massa. Ook hij vindt de euforie rondom Ajax enigszins overdreven. “In het Santiago Bernabéu vond ik het eerste kwartier nog niet zo indrukwekkend en in die fase zat het ook niet tegen. Maar na de 0-1 van Hakim Ziyech was Ajax gewoon de baas. Dat was heel mooi om te zien, vooral na rust zag je het pure machtsvertoon”, erkent de oud-international.

Het winnen van de Champions League lijkt een utopie, zeker voor een ploeg ‘die dit jaar nog met 6-2 verloor van Feyenoord en in Almelo van Heracles’. “Maar als Ajax écht durft, als Ajax weer op kan brengen wat het in Madrid kon opbrengen, dan zit er misschien nog wel meer in het vat. Dat Paris Saint-Germain er al uit ligt en na deze week waarschijnlijk ook Juventus en misschien zelfs wel Liverpool, dat is niet ongunstig”, besluit Van Hanegem.