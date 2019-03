VZ Team van de Week: Ajax en Willem II zijn hofleveranciers

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Ajax en Willem II zijn na de overwinningen op respectievelijk Fortuna Sittard (4-0) en De Graafschap (3-2) de hofleveranciers, terwijl de andere spelers afkomstig zijn van PEC Zwolle, ADO Den Haag, FC Utrecht, PSV en sc Heerenveen.

Doelman: Mickey van der Hart (PEC Zwolle), statistiek: 5 reddingen - PEC Zwolle hield voor de zevende keer de nul in een Eredivisie-wedstrijd dit seizoen, even vaak als in heel 2017/18.

Rechtsback: Damil Dankerlui (Willem II), statistiek: 89% passnauwkeurigheid - Dankerlui had de hoogste passnauwkeurigheid van alle Willem II-basisspelers tegen De Graafschap.

Centrale verdediger: Fernando Lewis (Willem II), statistiek: 7 onderscheppingen - Lewis won acht van zijn negen persoonlijke duels tegen De Graafschap en noteerde van alle spelers de meeste onderscheppingen (7).

Centrale verdediger: Daley Blind (Ajax), statistiek: 10 balheroveringen - Blind was de speler met de meeste intercepties (4), balheroveringen (10) en balcontacten (120) tijdens Ajax - Fortuna Sittard.

Linksback: Nicolas Gavory (FC Utrecht), statistiek: 6 succesvolle voorzetten - Gavory is in 2019 de verdediger die de meeste kansen creëerde in de Eredivisie (20).

Middenveld: Pablo Rosario (PSV), statistiek: 13 balheroveringen - Rosario verstuurde 107 passes tegen NAC Breda, een persoonlijk record in een Eredivisie-duel voor de middenvelder.

Middenveld: Michel Vlap (sc Heerenveen), satistiek: 1 doelpunt, 1 assist - Met zijn openingstreffer was Vlap voor het zesde opeenvolgende Eredivisie-duel betrokken bij een doelpunt (6 goals, 2 assists), de langste dergelijke reeks voor een Heerenveen-speler sinds Mark Uth in 2015.

Middenveld: Nasser El Khayati (ADO Den Haag), statistiek: 5 schoten, 4 kansen gecreëerd - El Khayati was dit seizoen direct betrokken bij twintig Eredivisie-goals (14 goals, 6 assists), het meeste voor een ADO-speler in een Eredivisie-seizoen sinds Wesley Verhoek (7 goals, 13 assists) en Dmitri Bulykin (21 goals, 6 assists) in 2010/11.

Rechtsbuiten: David Neres (Ajax), statistiek: 4 schoten (waarvan 3 op doel) - Neres kwam tot vijftien balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied, het hoogste aantal in een Eredivisie-duel voor de Braziliaan sinds december 2017 (toen tegen Willem II).

Spits: Alexander Isak (Willem II), statistiek: 5 schoten, 2 kansen gecreëerd - Isak (19 jaar, 169 dagen) werd de op twee na jongste Willem II-speler met twee doelpunten in een Eredivisie-duel, na Ulrich van Gobbel in 1989 (18 jaar, 62 dagen) en Moussa Dembélé in 2006 (18 jaar, 270 dagen).

Linksbuiten: Dusan Tadic (Ajax), statistiek: 6 kansen gecreëerd - Tadic was achttien keer trefzeker in 24 Eredivisie-duels dit seizoen, een persoonlijk record voor de aanvaller in een Eredivisie-seizoen.